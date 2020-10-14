Atonzu Orgosolo 2020: quest’anno l’attesa manifestazione itinerante Autunno in Barbagia non si farà, o meglio avrà luogo in forma virtuale, con tanti consigli per visitare i suggestivi borghi dell’interno della Sardegna durante tutto l’anno.

Ad Orgosolo però, uno dei paesi dall’identità più forte, si sono inventati qualcosa di più, nei weekend del mese di ottobre si sta infatti svolgendo “Atònzu 2020” è un nuovo evento organizzato da alcune attività di Orgosolo, per farci scoprire il paese barbaricino da un punto di vista artistico, storico, enogastronomico, culturale e naturalistico, in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.

Solo su prenotazione:

Le iniziative, che trovate elencate di seguito, si svolgono infatti esclusivamente su prenotazione, mantenendo il distanziamento interpersonale e utilizzando le mascherine.

Date evento:

9, 10, 11 ottobre 2020 ;

; 16, 17, 18 ottobre 2020 ;

; 23, 24, 24 ottobre 2020 ;

; 30, 31 ottobre e 1 novembre 2020.

La scelta dei 4 weekend di ottobre permette da un lato di evitare assembramenti, dall’altro di sperimentare questa nuova modalità di fruizione del territorio al tempo del Covid, così che le attività locali possano ripartire.

Ci auguriamo che l’iniziativa abbia successo e possa essere prorogata.

Escursioni a Orgosolo:

Alcune delle attività ed escursioni che si possono fare a Orgosolo, sotto la lista completa

Vuoi scoprire il Supramonte e le aree archeologiche di Orgosolo? Sandalion organizza percorsi trekking, guidandoti tra natura e storia del territorio orgolese. Le escursioni prevedono, per chi lo volesse, anche pranzi con menù basati su prodotti locali! Chiamaci al +39 377 354 8503 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00 per saperne di più e prenotare la tua escursione!

Sandalion organizza percorsi trekking, guidandoti tra natura e storia del territorio orgolese. Le escursioni prevedono, per chi lo volesse, anche pranzi con menù basati su prodotti locali! Chiamaci al +39 377 354 8503 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00 per saperne di più e prenotare la tua escursione! Vuoi conoscere la storia e il vero significato dei Murales di Orgosolo? Grazie a ScopriOrgosolo avrai la possibilità di immergerti in un mondo pieno di arte, letteratura, poesia e impegno sociale. Per prenotare ed avere informazioni sulla tua visita guidata o autonoma dei Murales, chiama al numero +39 348 561 1704 (Miriam).

Grazie a ScopriOrgosolo avrai la possibilità di immergerti in un mondo pieno di arte, letteratura, poesia e impegno sociale. Per prenotare ed avere informazioni sulla tua visita guidata o autonoma dei Murales, chiama al numero +39 348 561 1704 (Miriam). Vuoi scoprire come nasce su Lionzu, il famoso copricapo dell’abito tradizionale orgolese? Vieni a scoprire Tramas de Seda, laboratorio familiare che tramanda l’arte della produzione e della lavorazione della seta! Chiamaci al +39 377 354 8503 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 e prenota la tua visita al laboratorio e al museo della seta!

Vieni a scoprire Tramas de Seda, laboratorio familiare che tramanda l’arte della produzione e della lavorazione della seta! Chiamaci al +39 377 354 8503 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 e prenota la tua visita al laboratorio e al museo della seta! Sai come si fa il pane carasau? Hai mai fatto il pane? Visitando il museo del pane carasau a Orgosolo nei weekend di Ottobre, potrai sia scoprire questa antica tradizione, sia metterti alla prova e realizzarlo tu stesso. L’attività è rivolta ai più grandi e ai più piccoli e si svolgerà con la massima sicurezza per i partecipanti. Chiamaci al +39 377 354 8503 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 per saperne di più e prenotare la tua esperienza!

Visitando il museo del pane carasau a Orgosolo nei weekend di Ottobre, potrai sia scoprire questa antica tradizione, sia metterti alla prova e realizzarlo tu stesso. L’attività è rivolta ai più grandi e ai più piccoli e si svolgerà con la massima sicurezza per i partecipanti. Chiamaci al +39 377 354 8503 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 per saperne di più e prenotare la tua esperienza! Vuoi conoscere il territorio di Orgosolo? Con Excursionatura puoi addentrarti nel cuore del Supramonte prenotando la tua escursione in fuoristrada e trekking, accompagnato da guide esperte. Le escursioni prevedono anche pranzi con menù basati su prodotti locali.

Chiamaci al +39 377 354 8503 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 per prenotare la tua escursione e per qualsiasi informazione!

Con Excursionatura puoi addentrarti nel cuore del Supramonte prenotando la tua escursione in fuoristrada e trekking, accompagnato da guide esperte. Le escursioni prevedono anche pranzi con menù basati su prodotti locali. Chiamaci al +39 377 354 8503 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 per prenotare la tua escursione e per qualsiasi informazione! Vuoi scoprire il territorio di Orgosolo attraverso un’escursione a cavallo? Equiturs propone escursioni guidate da 1 a 3 ore, in cui sarai accompagnato da guide esperte!

Chiamaci al +39 377 354 8503 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 per scoprire l’escursione che fa per te e prenotare!

Equiturs propone escursioni guidate da 1 a 3 ore, in cui sarai accompagnato da guide esperte! Chiamaci al +39 377 354 8503 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 per scoprire l’escursione che fa per te e prenotare! Vuoi scoprire i sapori di Orgosolo? Le cantine di Orgosolo ti guideranno in un percorso enogastronomico alla scoperta dei loro vini, accompagnati da pane carasau e assaggio di formaggi del territorio. Chiamaci al +39 377 354 8503 dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 per prenotare il tuo percorso guidato e per qualsiasi informazione!

Dove dormire a Orgosolo:

Per maggiori info e aggiornamenti:

Ecco la pagina Facebook ufficiale della manifestazione.

Dove si trova Orgosolo (mappa):