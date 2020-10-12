McDonald’s apre all’aeroporto di Cagliari: è stato inaugurato stamattina il nuovo ristorante McDonald’s situato nell’area partenze del terminal dell’aeroporto di Cagliari.

Il nuovo McDonald’s si trova al piano superiore, tutto sulla sinistra, si sviluppa su una superficie complessiva di 620 metri quadri e conta ben 230 posti a sedere. Sono invece 30 i posti di lavoro previsti.

Il ristorante McDonald’s è gestito da Chef Express del Gruppo Cremonini, licenziataria del brand americano, e va a completare un’ampia offerta che include i bar e caffetteria a brand Lavazza, lo spazio di degustazione ed enogastronomia Gourmé, il format di cucina e birreria in stile bavarese Löwengrube, il Wine Bar “1920” in collaborazione con Cagliari Calcio, e la pizzeria RossoSapore, ai quali si aggiunge l’area dedicata alla vendita di prodotti tipici sardi e non solo Market Viaggio Italia.

Così Cristian Biasoni, Amministratore Delegato di Chef Express:

La nostra collaborazione con l’Aeroporto di Cagliari prosegue proficuamente da quasi 18 anni e oggi siamo lieti di completare l’offerta col nuovo McDonald’s, un format estremamente coerente con le esigenze di ristorazione nel contesto dell’aeroporto, nell’ottica complessiva di offrire un servizio sempre migliore e variegato ai viaggiatori. Continuiamo a investire nella partnership con McDonald’s e questa apertura si aggiunge a quella recente all’Aeroporto di Bari. In questo momento di grande difficoltà del settore travel, l’apertura di questo punto vendita rappresenta un segnale importante che dimostra come l’Azienda, nonostante le difficoltà, continui ad investire e credere nello sviluppo.

