Sardinia Ferries conferma collegamento quotidiano Livorno-Golfo Aranci fino a marzo 2021!

Sardinia Ferries conferma la Livorno-Golfo Aranci fino a marzo 2021: buone notizie da Golfo Aranci, dove il porto cittadino durante l’ultima stagione estiva ha retto, anzi ad agosto ha guadagnato l’1,5% in più di passeggeri rispetto allo scorso anno (quasi 180 mila passeggeri, rispetto ai 177 mila del 2019), mentre a luglio ha perso solo il 5% (105.500 passeggeri contro i 111.500 del luglio 2019).

Confermata la Livorno-GolfoAranci:

E allora non sorprende più di tanto che la compagnia delle navi gialle abbia confermato il collegamento giornaliero anche per la bassa stagione, con una partenza dalla Sardegna e una dalla Toscana ogni giorno, da ottobre 2020 fino a marzo 2021.

Non solo, sempre tra Golfo Aranci e Livorno, durante i ponti festivi e nel periodo natalizio, potrebbero aggiungersi nuove corse straordinarie.

L’unica incognita è quella legata alla situazione sanitaria, l’eventuale aggravarsi della pandemia potrebbe infatti portare a ridimensionare i collegamenti.

