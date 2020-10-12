Covid dura fino a 28 giorni sulle superfici lisce, in vetro e acciaio, come i cellulari: nuovo studio sul Covid, a cura dell’ “Agenzia scientifica nazionale australiana“, il “Commonwealth Scientific and Industrial Research” (Csiro) ha infatti testato la longevità del SARS-CoV-2, su diverse superfici e con temperature diverse: “The effect of temperature on persistence of SARS-CoV-2 on common surfaces“. Si è scoperto ad esempio, e questa è una conferma, che il periodo di sopravvivenza del virus diminuisce alle temperature più alte. Ma non solo.

Covid dura fino a 28 giorni:

Si è anche scoperto che il virus risulta essere estremamente resistente a 20 gradi sulle superfici non porose o lisce, come gli schermi dei telefoni cellulari. Può resistere addirittura per 28 giorni su vetro, acciaio inossidabile e vinile. Resiste invece la metà del tempo, 14 giorni, sul cotone. Si tratta di un periodo significativamente più lungo rispetto a quanto ipotizzato dagli studi precedenti. Si tratta anche di 10 giorni in più di sopravvivenza rispetto all’influenza.

Il virus dura molto di meno se aumentano le temperature, a 30 gradi ad esempio il periodo di sopravvivenza scende a 7 giorni, per poi crollare a sole 24 ore a 40 gradi (16 ore sul cotone). Potrebbe essere una delle ragioni per le quali in estate ci sono stati meno casi.

Meglio pagare con il bancomat:

Da segnalare anche come la medesima ricerca abbia scoperto che il virus resiste più a lungo sulle banconote di carta rispetto alle banconote di plastica.

I ricercatori spiegano che – anche se non è ancora chiara la quantità di virus necessaria per infettarsi – se una persona dovesse toccare senza precauzioni questi materiali, per poi portare la mani alla bocca, occhi o naso, potrebbe contrarre la malattia anche oltre le due settimane dalla contaminazione degli oggetti.

Pensiamo solo all’uso che facciamo dei cellulari, occorre grande prudenza.