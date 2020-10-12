Rally Italia Sardegna 2020, vince ancora Dani Sordo: a vivacizzare il finale del Rally Italia Sardegna 2020 ci ha pensato Thierry Neuville su Hyundai i20 Coupè WRC, con un attacco forsennato che ha permesso loro di sorpassare per solo un secondo Sebastien Ogier, ma non il vincitore: Dani Sordo, sempre su i20 Coupé WRC, che bissa così il successo ottenuto lo scorso anno.

Una condotta di gara molto assennata quella di Dani Sordo, esperto pilota spagnolo, che dopo aver preso un largo vantaggio nelle prime due giornate di gara, dopo aver vinto ha vinto ben 5 prove (2, 4, 5, 6 e 8), ieri ha essenzialmente controllato gli avversari, evitando di prendere grandi rischi.

Rischi che ha invece preso, oseremo dire per nulla, Kalle Rovanperä, protagonista di ben due incidenti, nello shakedown e nella SS8. Ecco i video:

Altro incidente per Johnston, sempre nella SS8, a conferma dell’insidiosità degli sterrati del nord Sardegna:

Solo quarto invece il leader di Coppa del Mondo, Evans, in una gara senza acuti particolari.

Classifica finale Rally Italia Sardegna 2020:

D. Sordo – C. Del Barrio (Spagna) I20 Coupé Wrc M 2:41:37.5 T. Neuville – N. Gilsoul (Belgio) I20 Coupé Wrc M +5.1 S. Ogier – J. Ingrassia (Francia) Yaris Wrc M +6.1 E. Evans – S. Martin (Gran Bretagna) Yaris Wrc M +1:02.3 T. Suninen – J. Lehtinen Fiesta (Finlandia) Wrc M +1:33.9 O. Tänak – M. Järveoja (Estonia) I20 Coupé Wrc M +2:27.5 P. Loubet – V. Landais (Francia) I20 Coupé Wrc M +4:43.8 J. Huttunen – M. Lukka (Finlandia) Ng I20 Wrc3 +8:41.7 K. Kajetanowicz – M. Szczepaniak (Polonia) Fabia Evo Wrc3 +10:02.9 P. Tidemand – P. Barth (Svezia) Fabia Evo Wrc2 +10:20.9

Classifica coppa del mondo WRC 2020:

Gbre. Evans 111 Fras. Ogier 97 Belt. Neuville 87 Esto. Tänak 83 Fink. Rovanperä 70 Fint. Suninen 44 Fine. Lappi 38 Espd. Sordo 26 Irlc. Breen 25 Fras. Loeb 24

Copyright: foto dal sito ufficiale del rally.