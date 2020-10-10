Prime Day Amazon il 13 e 14 ottobre 2020. Ecco come partecipare agli SCONTI: se c’è una cosa che il lockdown ci ha insegnato, è stato a fare più acquisti online, una predisposizione agli acquisti via pc che cresce all’aumentare dei casi di positività al Covid. Bene, il 13 e 14 ottobre 2020 il colosso degli acquisti online organizza i “Prime Day“, grandi offerte speciali dedicate a chi ha attivato “Amazon Prime”. Offerte che saranno disponibili su tanti prodotti comE giocattoli, televisori, articoli di elettronica, moda, bellezza, cucina, casa e tanto altro ancora.

Può essere l’occasione buona per provare questo servizio, che assicura consegne più veloci e tutta una serie di sconti e vantaggi. Provare è il termine chiave, infatti si può partecipare ai Prime Day anche solo attivando il mese di prova gratuito di Amazon Prime.

Insomma, provate, partecipate, verificate e se volete rimanete.

Quando sono i Prime Day:

Il Prime Day inizia alle 00.01 di martedì 13 ottobre e termina alle 23.59 di mercoledì 14 ottobre. Ma le offerte dedicate sono già iniziate.

Tutte le offerte Amazon:

Amazon Music Unlimited : Attivalo dal 28 settembre fino al 14 ottobre 2020 e ricevi 4 mesi di Amazon Music Unlimited a 0,99 € . Ascolta qualunque brano on demand e senza pubblicità. In seguito si rinnova a 9,99 € al mese. Offerta valida solo per i nuovi clienti e per i clienti Prime.

: Attivalo dal 28 settembre e ricevi . Ascolta qualunque brano on demand e senza pubblicità. In seguito si rinnova a 9,99 € al mese. Offerta valida solo per i nuovi clienti e per i clienti Prime. Kindle Unlimited : Attivalo dal 1 ottobre fino al 31 ottobre 2020 e ricevi 3 mesi di Kindle Unlimited a 9,99€ . Accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei.

: Attivalo dal 1 ottobre e ricevi . Accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei. Prime Student : Attivalo dal 2 ottobre fino al 14 ottobre 2020 e ricevi un Buono sconto da 10 euro per i nuovi iscritti a Prime Student.

: Attivalo dal 2 ottobre e ricevi un per i nuovi iscritti a Prime Student. Amazon Business: Attivalo dal 28 settembre fino al 9 ottobre 2020 e ricevi uno sconto del 30 % sul primo ordine fino a 200 euro. Valido solo per i nuovi clienti Amazon Business.