Tornano a Is Arutas ben 15 chili di granelli di quarzo, sottratti anni fa: non bisogna mai smettere di credere nelle persone, perché la mentalità si evolve, perché le sensibilità cambiano, perché i buoni esempi, ancora più se ben pubblicizzati, danno vita ad un circolo virtuoso e a un miglioramento della nostra società.

Per questo nel nostro piccolo stiamo cercando di aiutare questo processo, raccontandovi storie belle e positive, capaci di smuovere nel profondo le persone che le leggono, spingendo verso un’emulazione positiva.

E allora ecco che non solo torna la sabbia rosa di Budelli, ma le persone cominciano anche a rendere la sabbia sottratta alla spiaggia di Is Arutas, o meglio ancora i suoi preziosi granelli di quarzo. Lo racconta la pagina “Sardegna rubata e depredata“, alla quale è arrivato un pacco accompagnato da questa lettera:

Buongiorno, mi chiamo Elena e non sono Sarda, per me la Sardegna non è solo il luogo dove ho trascorso le vacanze felici, nella vostra magica terra sono custoditi i ricordi più belli della mia infanzia.

Amo la vostra Isola come se fosse la mia.

Fortunatamente ho vissuto la Sardegna senza ancora il turismo di massa.

A cavallo tra gli anni 80 e 90 ero una bambina.

Ricordo Piscinas e Scivu straordinarie e ancestrali, sconosciute e deserte anche il giorno di ferragosto.

Ricordo Is Arutas e il suo incanto, respiravo profondamente per sentire quel profumo di erbe selvatiche intriso di salsedine che se chiudo gli occhi riesco a sentire anche adesso, ricordo le corse in quella spiaggia deserta e la gioia nel rotolarmi in quella distesa di perle di quarzo.

Recentemente svuotando la cantina di famiglia ho trovato delle vecchie casse con i miei giochi del mare, frugando tra quei ricordi ho avuto un colpo al cuore….

bottiglie ormai sbiadite con dentro la sabbia portata via da una bambina forse per ricordo o forse per non staccarsi troppo da quel luogo del cuore….

Una cosa mi è stata chiara sin da subito…. questa sabbia deve tornare al suo posto a qualsiasi costo….

Assieme alla mia bambina di 5 anni abbiamo accarezzato e annusato quel pezzo di Sardegna e facendo attenzione a non disperdere neanche un granello la abbiamo impacchettata con una solenne promessa, ci rivedremo presto…

La affidiamo a voi perché siamo sicure che tornerà al suo posto.

P.S. Grazie per quello che fate, siete un esempio per tutti.