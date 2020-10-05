Guida Vinibuoni d’Italia 2021, scopriamo i vini sardi premiati: si sono concluse in settembre le finali nazionali della guida “Vinibuoni d’Italia 2021“, che hanno permesso di assegnare le “Corone” (il massimo riconoscimento della guida) e le “Golden Star” alle ben 800 etichette finaliste. Un impegno importanti anche e soprattutto in virtù delle difficoltà logistiche imposte dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Nonostante tutto infatti hanno partecipato quasi 30 mila etichette contro le 27 mila della precedente edizione, con un gran lavoro a cominciare dalle commissioni regionali, per un totale di 1873 aziende selezionate.

Inoltre, al fine di mettere in evidenza la qualità delle produzioni migliori, sono state state selezionate solo le etichette che hanno ottenuto un punteggio minimo di 3 stelle su 4. Alla fine sono state assegnare 177 Golden Star e 623 Corone. Tra questi, 7 e 21 riconoscimenti rispettivamente sono andati alle etichette prodotte dalle cantine della Sardegna. E allora vediamo subito tutti i vini sardi premiati.

ViniBuoni d’Italia 2021, ecco tutti i vini premiati:

Vini della Sardegna premiati con la Golden Star:

Alberto Loi – Monica di Sardegna Doc Nibaru 2019

Antonella Corda – Vermentino di Sardegna Doc Antonella Corda 2019

Cantina Carboni – Isola dei Nuraghi Igt Rosso da uve stramature Pin 8 2017

Ferruccio Deiana – Cagliari Doc Malvasia 2015

Fradiles Vitivinicola – Mandrolisai Doc Rosso Superiore Istentu 2016

Sella & Mosca – Cannonau di Sardegna Doc Riserva Dimonios 2017

Tenuta Asinara – Vermentino di Sardegna Doc Indolente Vintage Grazia 2019

Vini della Sardegna premiati con la Corona:

Antichi Vigneti Manca – Romangia Igt Rosso Li Sureddi 2018

Argiolas – Isola dei Nuraghi Igt Rosso Turriga 2016

Cantina Dorgali – Cannonau di Sardegna Doc Riserva Vinìola 2015

Cantina Li Seddi – Vermentino di Gallura Docg Superiore Lagrimedda 2019

Cantina Santadi – Carignano del Sulcis Doc Superiore Terre Brune 2016

Cantine di Dolianova – Nuragus di Cagliari Doc Perlas 2019

Capichera – Isola dei Nuraghi Igt Bianco Vendemmia Tardiva 2017

Consorzio San Michele – Vermentino di Gallura Docg Invidia Gallurese 2018

Contini – Vernaccia di Oristano Doc Flor 2015

Giuliana Puligheddu – Cannonau di Sardegna Doc Classico Cupanera 2017

Pala – Isola dei Nuraghi Igt Rosso S’Arai 2017

Piero Mancini – Vermentino di Gallura Docg Superiore Cucaione 2019

Quartomoro di Sardegna – Valle del Tirso Igt Bianco Òrriu Sulle bucce 2019

Sa Raja – Cannonau di Sardegna Doc Sa Raja 2019

Siddùra – Vermentino di Gallura Docg Superiore Maìa 2018

Silvio Carta – Isola dei Nuraghi Igt Cagnulari Po Tui 2018

Silvio Carta – Vernaccia di Oristano Doc Riserva 2006

Su Binariu – Mandrolisai Doc Rosso Tre Buccas 2015

Tenuta Asinara – Cannonau di Sardegna Doc Indolente 2018

Tenute Perdarubia – Cannonau di Sardegna Doc Naniha 2018

Tenute Soletta – Vermentino di Sardegna Doc Chimera 2019

Ti potrebbero interessare anche:

Copyright: foto copertina dalla pagina Facebook della guida enologica.