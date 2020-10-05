Guida Vinibuoni d’Italia 2021: Ecco tutti i vini sardi premiati!
Guida Vinibuoni d’Italia 2021, scopriamo i vini sardi premiati: si sono concluse in settembre le finali nazionali della guida “Vinibuoni d’Italia 2021“, che hanno permesso di assegnare le “Corone” (il massimo riconoscimento della guida) e le “Golden Star” alle ben 800 etichette finaliste. Un impegno importanti anche e soprattutto in virtù delle difficoltà logistiche imposte dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19.
Nonostante tutto infatti hanno partecipato quasi 30 mila etichette contro le 27 mila della precedente edizione, con un gran lavoro a cominciare dalle commissioni regionali, per un totale di 1873 aziende selezionate.
Inoltre, al fine di mettere in evidenza la qualità delle produzioni migliori, sono state state selezionate solo le etichette che hanno ottenuto un punteggio minimo di 3 stelle su 4. Alla fine sono state assegnare 177 Golden Star e 623 Corone. Tra questi, 7 e 21 riconoscimenti rispettivamente sono andati alle etichette prodotte dalle cantine della Sardegna. E allora vediamo subito tutti i vini sardi premiati.
ViniBuoni d’Italia 2021, ecco tutti i vini premiati:
Vini della Sardegna premiati con la Golden Star:
- Alberto Loi – Monica di Sardegna Doc Nibaru 2019
- Antonella Corda – Vermentino di Sardegna Doc Antonella Corda 2019
- Cantina Carboni – Isola dei Nuraghi Igt Rosso da uve stramature Pin 8 2017
- Ferruccio Deiana – Cagliari Doc Malvasia 2015
- Fradiles Vitivinicola – Mandrolisai Doc Rosso Superiore Istentu 2016
- Sella & Mosca – Cannonau di Sardegna Doc Riserva Dimonios 2017
- Tenuta Asinara – Vermentino di Sardegna Doc Indolente Vintage Grazia 2019
Vini della Sardegna premiati con la Corona:
- Antichi Vigneti Manca – Romangia Igt Rosso Li Sureddi 2018
- Argiolas – Isola dei Nuraghi Igt Rosso Turriga 2016
- Cantina Dorgali – Cannonau di Sardegna Doc Riserva Vinìola 2015
- Cantina Li Seddi – Vermentino di Gallura Docg Superiore Lagrimedda 2019
- Cantina Santadi – Carignano del Sulcis Doc Superiore Terre Brune 2016
- Cantine di Dolianova – Nuragus di Cagliari Doc Perlas 2019
- Capichera – Isola dei Nuraghi Igt Bianco Vendemmia Tardiva 2017
- Consorzio San Michele – Vermentino di Gallura Docg Invidia Gallurese 2018
- Contini – Vernaccia di Oristano Doc Flor 2015
- Giuliana Puligheddu – Cannonau di Sardegna Doc Classico Cupanera 2017
- Pala – Isola dei Nuraghi Igt Rosso S’Arai 2017
- Piero Mancini – Vermentino di Gallura Docg Superiore Cucaione 2019
- Quartomoro di Sardegna – Valle del Tirso Igt Bianco Òrriu Sulle bucce 2019
- Sa Raja – Cannonau di Sardegna Doc Sa Raja 2019
- Siddùra – Vermentino di Gallura Docg Superiore Maìa 2018
- Silvio Carta – Isola dei Nuraghi Igt Cagnulari Po Tui 2018
- Silvio Carta – Vernaccia di Oristano Doc Riserva 2006
- Su Binariu – Mandrolisai Doc Rosso Tre Buccas 2015
- Tenuta Asinara – Cannonau di Sardegna Doc Indolente 2018
- Tenute Perdarubia – Cannonau di Sardegna Doc Naniha 2018
- Tenute Soletta – Vermentino di Sardegna Doc Chimera 2019
