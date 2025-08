Covid Sardegna, meno nuovi positivi, 1420 test sierologici negativi a Oristano: ritornano ad un numero più accettabile i nuovi positivi accertati oggi in Sardegna, 51 contro gli 82 di ieri, ma la vera buona notizia è che sono stati ottenuti con un gran numero di tamponi, ben 3127 (quasi il doppio dei 1.686 di ieri).

Purtroppo si contano anche 4 persone che non ce l’hanno fatta (due di 78 anni, una di 90 e una di 93), mentre continuano a diminuire i ricoverati, stavolta di una sola unità (sono 101 in totale). Nessuna variazione invece tra i ricoverati in terapia intensiva, che erano e rimangono 19.

1420 test sierologici negativi a Oristano, 390 a Orgosolo:

Le buone notizie non finiscono qui, sono infatti tutti negativi i 1.420 test sierologici svolti a Oristano nei giorni scorsi, tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole. Per la verità una persona era risultata positiva all’esame sierologico ma, il tampone naso-faringeo di controllo ha dato esito negativo.

390 test sierologici tutti negativi anche ad Orgosolo, che nelle scorse settimane aveva visto un preoccupante aumento dei casi di positività.

Domani invece verranno eseguiti test a tappeto a Seui, presso il campetto comunale.

Tutti negativi i tamponi a Isili:

Tutti negativi anche i tamponi effettuati lunedì ad Isili ai bambini della prima elementare e al personale interessato, dopo che era stato trovato un caso di positività all’interno della scuola primaria del paese.

Isili è il paese del più giovane morto per Covid -19 della Sardegna, l’operatore sanitario Fabio Lecis. Proprio ieri era arrivata la comunicazione che tutti i tamponi svolti su suoi contatti erano risultati negativi.

Statistiche Covid in Sardegna aggiornate al 30 settembre 2020:

Usate la mascherina, seguite le regole, siate prudenti:

Non voglio che l’approccio più positivo che stiamo provando a dare faccia pensare a qualcuno che ci si possa rilassare, anzi proprio questo è il momento di stringere i denti per sconfiggere una volta per tutte il virus.

Perciò seguite le regole: igienizzate spesso le mani, usate correttamente la mascherina, mantenete una distanza interpersonale di almeno un metro dalle altre persone e non create o non unitevi ad assembramenti.