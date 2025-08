Offerta Volotea Sardegna, si parte da 9 euro da e per gli aeroporti di Olbia e Cagliari: nuova offerta, stavolta autunnale, per la compagnia area low cost spagnola Volotea, che offre tariffe a partire da 9,00 euro per viaggiare da oggi all’11 gennaio 2021. Per usufruire dei biglietti in offerta si deve prenotare entro il 2 ottobre 2020 (incluso).

Ricordo che il prezzo dei voli in offerta a 9 euro è da intendersi a tratta, che le tasse e i costi non opzionali sono inclusi. Inoltre il numero di posti disponibili alla tariffa indicata è limitato, insomma la tariffa è soggetta a disponibilità, perciò se trovare i voli ai prezzi e nelle date che fanno per voi prenotate subito per non perderveli.

I voli a 9 euro anche se in buon numero non sono in realtà tantissimi, in compenso se ne trovano tanti all’ottimo prezzo di 19 euro.

Voli a 9 euro da Olbia:

Olbia · Milano Bergamo , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Olbia · Napoli , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Olbia · Torino , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Olbia · Verona, da 9,00 euro (sola andata)

Voli a 9 euro per Olbia:

Torino · Olbia , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Verona · Olbia, da 9,00 euro (sola andata)

Voli a 9 euro da Cagliari:

Cagliari · Napoli , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Cagliari · Palermo , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Cagliari · Torino , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Cagliari · Verona, da 9,00 euro (sola andata)

Voli a 9 euro per Cagliari:

Napoli · Cagliari , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Palermo · Cagliari , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Torino · Cagliari , da 9,00 euro (sola andata)

, da 9,00 euro (sola andata) Verona · Cagliari, da 9,00 euro (sola andata)

Altre condizioni e informazioni utili:

Copertura al 100% gratuita con rimborso completo del biglietto in caso di risultato positivo al COVID-19 fino a 14 giorni prima del volo;

fino a 14 giorni prima del volo; Cambi sul volo illimitati senza costi aggiuntivi fino al 15 dicembre 2020 . Per la precisione puoi cambiare il tuo volo fino a 7 giorni prima di volare senza alcun costo aggiuntivo, fatta eccezione per la differenza di tariffa che potrebbe esistere tra la prenotazione del volo e il momento di effettuare la modifica. Per le prenotazioni effettuate fino al 31 Ottobre (incluso) per volare prima del 15 Dicembre 2020;

. Per la precisione puoi cambiare il tuo volo fino a 7 giorni prima di volare senza alcun costo aggiuntivo, fatta eccezione per la differenza di tariffa che potrebbe esistere tra la prenotazione del volo e il momento di effettuare la modifica. Per le prenotazioni effettuate fino al 31 Ottobre (incluso) per volare prima del 15 Dicembre 2020; Vi ricordo inoltre che per entrare in Sardegna occorre registrarsi online sulla piattaforma “Sardegna Sicura“.