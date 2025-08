Covid Sardegna: 19 pazienti guariti, 7 ricoverati in meno, 1000 test negativi a Golfo Aranci!

Covid Sardegna, ecco le buone notizie di oggi: cresce la paura del Covid in Sardegna dopo gli ultimi lockdown locali e allora proviamo a concentrarci sulle news più positive che arrivano dalla nostra isola, dove oggi risultano altri 12 pazienti guariti e altri 7 guariti clinicamente (portando il totale a 1.652), dove risultano 7 pazienti ricoverati in meno negli ospedali e dopo continuano ad arrivare i risultati degli screening effettuati nei diversi paesi.

Quasi 1000 test Sierologici a Golfo Aranci, tutti negativi:

Così si scopre che a Golfo Aranci sono risultati negativi i quasi mille test sierologici effettuati su altrettanti abitanti della bella località gallurese, tra scolari, personale del Comune, delle forze dell’ordine e via dicendo. Di ieri invece i i risultati sullo screening nelle scuole di Olbia, ben 1300 test e un solo positivo.

Tutti i dati di oggi in Sardegna:

Regole base anti-Covid:

Insomma, il Covid sta circolando in Sardegna, in alcune aree la situazione è più preoccupante che in altre e occorre essere ancor più prudenti, ma non si deve neanche perdere la calma o farsi prendere dal panico o dallo sconforto: indossiamo le mascherine, rispettiamo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, evitiamo gli assembramenti e igienizziamo spesso le mani. Sì, anche se siamo giovani.

Usiamo bene le mascherine:

A proposito di mascherina, dopo aver passato una domenica pomeriggio a zonzo nei centri commerciali del cagliaritano, ho osservato che in troppi la indossano lasciando scoperto il naso, ma così serve a poco, almeno quando incrociate altre persone abbiate la cura di sollevarla per bene, non costa nulla. Eccovi una guida all’uso delle mascherine.