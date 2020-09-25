Piano Cashless parte a dicembre. Ecco tutte le misure tra rimborsi, premi e lotterie!

Piano Cashless, da dicembre arriva il rimborso del 10% degli acquisti con carta, fino a 3 mila euro: continua la guerra al contante da parte del governo Conte, che considera il denaro fisico come strumento di evasione. A dire il vero, comunque la si pensi, l’Italia è molto indietro nell’utilizzo della moneta elettronica rispetto ai paesi del nord Europa, dove per esempio son quasi sparite le rapine in banca per via della mancanza di contante.

Fatto sta che con il piano “cashless” (“meno contante” tradotto in italiano), si cerca di invogliare gli italiani a usare meno biglietti e monete e più bancomat e carte di credito, anche per importi minimi.

Il piano cashless come annunciato dal premier Conte comincerà a dicembre 2020 e si avvarrà di diversi strumenti:

Cashback (rimborso del 10%, fino a un massimo di 3 mila euro)

(rimborso del 10%, fino a un massimo di 3 mila euro) Supercashback (premio di 3 mila euro destinato a chi spenderà di più)

(premio di 3 mila euro destinato a chi spenderà di più) Lotteria degli scontrini (solo per chi paga con carta)

Alcuni punti sono ancora poco chiari, ma considerate che stiamo ancora parlando di ipotesi. Per quanto molto avanzate e già ben strutturate infatti, le misure proposte sono ancora in fase di studio. Insomma, quando il decreto attuativo uscirà, probabilmente a ottobre, ci saranno sicuramente dei cambiamenti, ma l’impostazione generale del piano rimarrà questa.

Cashback:

Per partecipare si dovrà utilizzare l’app IO, l’app dei servizi pubblici che abbiamo già conosciuto per il Bonus Vacanze, nella quale dovremo registrare le nostre carte di credito e di debito, oltre ad inserire il nostro IBAN. Sull’app sarà possibile anche controllare quanto abbiamo maturato e quanto siamo vicini al massimale di spesa per ottenere il rimborso. Il rimborso verrà riconosciuto solo se si effettua un numero minino di 50 transazioni ogni 6 mesi.

Non è chiarissimo il passaggio che indica la soglia massima dei 3 mila euro come non la mera sommatoria delle spese effettuate, bensì come un massimale ottenuto in base al valore assegnato a ogni singolo pagamento. Un caffè per esempio, in proporzione a quanto speso, potrebbe valere più di uno smartphone, questo per favorire i micropagamenti con carta.

Super Cashback:

Un premio di 3 mila euro a testa che verrà riconosciuto alle prime 100mila persone che in 6 mesi, dal primo dicembre 2020 a fine maggio 2021 avranno effettuato il maggior numero di transazioni con carte.

Lotteria degli scontrini:

La partecipazione al piano cashback consente anche di partecipare alla lotteria degli scontrini, ), con singoli premi che potranno arrivare anche a 5 milioni di euro, per un totale di 50 milioni si primi totali.

Riduzione delle commissioni sulle transazioni con carte:

Le maggiori banche, i circuiti delle carte di credito hanno preso un impegno col governo per ridurre le commissioni a carico dei commercianti che accettano i pagamenti con le carte. Lo scopo è quello di ridurre quasi allo zero le commissioni per i micropagamenti fino a 5 euro, con una riduzione importante anche per le spese tra 5 e 25 euro.