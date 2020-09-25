Ryanair, paghi un biglietto ma voli in 2: tempo di crisi per le compagnie aeree e tempo anche per trovare nuove soluzioni, innanzitutto bisogna dire che aveva ragione il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, quando nel pieno della prima ondata della pandemia scommise su una guerra delle tariffe.

In secondo luogo le compagnie esplorano nuove formule, come il paghi uno e prendi 2 appena varato da Ryanair. Un’offerta che NON è valida su tutte le rotte e che soprattutto è lampo. Non spiamo se ci sarà domani.

L’offerta è valida fino entro il “18:00 25 settembre 2020” (cito dal sito Ryanair, presumo voglia dire entro le ore 18:00 di oggi) per viaggiare dal 25 settembre al 14 dicembre 2020. Voli con questa offerta anche da Cagliari e Alghero.

Tra le condizioni importanti da sapere ricordo che la promozione soggetta a disponibilità e solo su tariffe Value. Ovviamente la promozione è disponibile solo per prenotazioni con più di 1 passeggero, in pratica acquisti un biglietto con tariffa Value e ricevi il secondo biglietto sullo stesso volo gratis.

Attenzione, la promozione non è cumulabile con altre offerte speciali, sconti o promozioni.