Allerta Meteo oggi in Sardegna, con venti di burrasca, temporali e mareggiate!

Allerta Meteo Sardegna, oggi venti di burrasca, temporali e mareggiate: è stata rilasciata dalla Protezione Civile della Sardegna un’allerta meteo per l’intera giornata di oggi, venerdì 25 settembre 2020, a causa dei forti venti da burrasca, alle mareggiate lungo le coste esposte (soprattutto quelle occidentali) e alla possibilità di intesi temporali.

Tanto che il sindaco di Alghero ha chiuso cimitero, parchi e pinete fino alle 8 di domenica mattina (parchi Tarragona e Rafael Caria, ai giardini Giuseppe Manno, La Lepanto Cecchini e Hemmerle, aree giochi di via Spalato a Fertilia e tutte le aree pinetate).

Ma vediamo cosa dice nel dettaglio l’allerta della Protezione Civile.

Temporali nella giornata di oggi, venerdì 25 settembre 2020:

Dalle prime ore di venerdì 25/09/2020 e fino al primo pomeriggio saranno possibili temporali forti isolati su tutto il territorio regionale e specialmente sui settori occidentali dell’isola:

codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta iglesiente, flumendosa flumineddu e gallura;

(criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta iglesiente, flumendosa flumineddu e gallura; codice giallo (criticità ordinaria) per idrogeologico e idrogeologico per temporali sulle aree di allerta campidano, montevecchio pischinappiu e tirso;

(criticità ordinaria) per idrogeologico e idrogeologico per temporali sulle aree di allerta campidano, montevecchio pischinappiu e tirso; codice arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico, codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sull’area di allerta del Logudoro.

Venti di burrasca e mareggiate oggi e domani:

Dalle prime ore della giornata si assisterà ad un incremento della ventilazione da ovest sulle bocche di Bonifacio, in estensione al resto del territorio regionale, specialmente sulle coste occidentali e settentrionali, con venti di burrasca da nord-ovest. Raffiche di burrasca sul territorio regionale sono previste almeno fino a tutta la giornata di sabato (26/09/2020).

Mareggiate sulle coste esposte a maestrale a partire dalla serata di di venerdì (25/09/2020) e fino a tutta la giornata di sabato (26/09/2020).

Insomma, le nostre anticipazioni meteo si sono rivelate esatte, usate particolare prudenza sulle strade. Ma non solo, è previsto un crollo delle temperature, perciò copritevi, al tempo del Covid non è il momento giusto per prendersi neanche un raffreddore!