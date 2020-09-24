Tre Bicchieri 2021: Ecco i tutti vini sardi premiati dal Gambero Rosso!

Tre bicchieri 2021 del Gambero Rosso, scopriamo tutti vini premiati dal Gambero Rosso in Sardegna: la crescita sotto il livello enologico da parte delle cantine della Sardegna è sotto gli occhi di tutti: critici, esperti e winelovers. Nelle anticipazioni alla nuova “Guida ai vini d’Italia 2021” del Gambero Rosso, diffusa sul sito ufficiale, si legge infatti come l’unico punto debole delle produzioni sarde sia in termini di marketing, comunicazione e commercializzazione.

Dal punto di vista della qualità invece, il gap con le regioni italiane più importanti appare ormai colmato, basti pensare che su 400 vini valutati, ben 200 hanno conquistato i Due Bicchieri, 48 sono arrivati alle degustazioni finali e 15 hanno ottenuto il massimo dei Tre Bicchieri (2 in più dello scorso anno).

E’ molto bello leggere la descrizioni dei vini isolani premiati, riporto infatti direttamente dal sito del Gambero Rosso:

Tre Bicchieri, che cercano di tracciare una sintesi qualitativa di tutta l’Isola, andiamo da Nord a Sud e scopriamo Cannonau di grande eleganza e finezza, giocati su complessità aromatica e grande bevibilità, Vermentini sapidi e minerali, frutto di diversi terroir di provenienza, Carignano mediterranei e avvolgenti o alcuni Bovale tanto strutturati quanto equilibrati. Andando poi a concludere con uno dei grandi e immortali vini del Mondo, la Vernaccia di Oristano. Ben due quest’anno ai vertici assoluti: la Riserva ’68 di Silvio Carta e l’Antico Gregori ’76 di Contini.

Se anche a voi a leggere questo elenco è venuta l’acquolina in bocca, aspettate di leggere la lista di tutti i vini sardi premiati con i Tre Bicchieri dagli esperti del Gambero Rosso.

I Tre Bicchieri 2021 Sardegna, elenco vini premiati:

Alghero Torbato Catore ’18 – Tenute Sella & Mosca

– Tenute Sella & Mosca Cannonau di Sardegna Cl. Dule ’17 – Giuseppe Gabbas

– Giuseppe Gabbas Cannonau di Sardegna Mamuthone ’17 – Giuseppe Sedilesu

– Giuseppe Sedilesu Cannonau di Sardegna Naniha ’18 – Tenute Perdarubia

– Tenute Perdarubia Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena Pro Vois Ris. ’15 – F.lli Puddu

– F.lli Puddu Capichera V. T. ’17 – Capichera

– Capichera Carignano del Sulcis 6 Mura Ris. ’17 – Cantina Giba

– Cantina Giba Carignano del Sulcis Sup. Terre Brune ’16 – Cantina Santadi

– Cantina Santadi Nuracada Bovale ’18 – Audarya

– Audarya Su’ Nico ’18 – Su Entu

– Su Entu Turriga ’16 – Argiolas

– Argiolas Vermentino di Gallura Sup. Sciala ’19 – Surrau

– Surrau Vermentino di Sardegna Stellato ’19 – Pala

– Pala Vernaccia di Oristano Antico Gregori ’76 – Attilio Contini

– Attilio Contini Vernaccia di Oristano Ris. ’68 – Silvio Carta

Copyright: la grafica di copertina è stata presa dal sito del Gambero Rosso, noi abbiamo solo aggiunto la parola “Sardegna”.