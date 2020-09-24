Costa Rei, tornano a casa 200 chili di sabbia: la settimana scorsa mi avevamo raccontato della sabbia che, a distanza di decine di anni, alcuni turisti avevano deciso di rendere alla spiaggia di Budelli. Ogni estate però migliaia di persona portano via sabbia e ciottoli dagli arenili sardi, chi per ricordo, chi per arredarsi acquari e giardini. Una pratica illegale, tanto che negli aeroporti sardi vengono ogni sequestrate decine di chili di sabbia, talvolta comminando multe salatissime a turisti male informati o menefreghesti.

E così la pagina Facebook “Sardegna rubata e depredata” che da anni cerca di sensibilizzarci tutti su questo tema, rende noto che Compagnia Barracelli Muravera coinvolgendo anche i Sindaci dei Comuni interessati, si è fatta carico di riportare nei luoghi di origine 200 chili di sabbia sassi e conchiglie rubati solo nelle ultime settimane.

La zona interessata – informa sempre la pagina – da questo ripristino ambientale è quella del Sarrabus nel tratto compreso tra la spiaggia di Murtas e quella di Cala Pira. Innumerevoli come potete vedere dalle foto le scritte “Costa Rei“.

Copyright: foto dalla pagina Facebook citata e linkata nell’articolo: “Sardegna rubata e depredata“.