Sardegna, nel weekend arriva l’Autunno: vento, pioggia e crollo temperature!

Sardegna, nel weekend arriva l’Autunno: è stato finora un settembre molto caldo e molto stabile, dopo la settimana un po’ fresca infatti, con tanto di diluvio, il meteo è divenuto estivo, con temperature massime intorno ai 30 gradi e ottime giornate da mare.

Sardegna, è in arrivo l’autunno:

Adesso nel weekend cambia tutto, arriva infatti l’autunno. il meteo già da oggi ha cominciato ad essere più instabile, specie nel nord dell’Isola, ma il vero cambiamento arriverà con la grande maestralata prevista per sabato, che farà scendere giù le temperature tra i 6 e 10 gradi.

Da già da domani si farà più intenso il flusso di aria umida e instabile diretta verso Mediterraneo centrale e Italia, con piogge e temporali che partiranno dal nord e arriveranno in Sardegna già venerdì, continuando per tutto il weekend.

Tra sabato 26 e domenica 27 in particolare un vortice freddo provocherà tante piogge e il rischio di nubifragi sull’Italia, dove potrebbe persino tornare la neve.

Crollano le massime:

Insomma, tornano freddo e pioggia anche in Sardegna, con massime fra i 15 e i 22 gradi nelle giornate di sabato e domenica. Non fatevi trovare impreparati, con questa fobia del Covid anche solo beccarsi un raffreddore potrebbe dare vita a innumerevoli complicazioni.

Eventi rinviati:

Chiudo ricordando che le previsioni sono attendibili solo per i prossimi 3 giorni, passati i quali diventano probabilisticamente meno precise, anche se la tendenza di fondo sembra ormai ben delineata. E infatti la manifestazione Sardegna Produce, prevista sabato e domenica prossimi a Quartu è stata rinviata di una settimana proprio a causa del maltempo.

Fonti e siti utili: