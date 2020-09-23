Cagliari, tornano le crociere, in porto la Costa Diadema: proprio così, dopo uno stop forzato di 7 mesi a causa del coronavirus, tornano anche a Cagliari le crociere, grazie alla Costa Diadema, che ha attraccato alle 9 e mezza del mattino con circa 380 passeggeri a bordo. Lo sosta terminerà attorno alle ore 20,00 di stasera.

Una crociera tutta italiana nel Mediterraneo Occidentale, quella della Costa Diadema, con tappe a che segue protocolli sanitari rigidissimi, a partire dal tampone ad inizio viaggio a Genova, passando per il distanziamento sociale a bordo, fino alle più severe norme di comportamento nel corso delle attività escursionistiche che – spiega l’autorità portuale della Sardegna – , nel caso di Cagliari, hanno interessato il Poetto, la visita ad alcuni musei cittadini e tre walking tour. I croceristi non hanno invece potuto partecipare ad escursioni indipendenti.

Insomma, un faticoso ma riuscito tentativo di ritorno alla normalità, dopo la cancellazione di 140 dei 180 scali previsti durante l’anno a Cagliari.

