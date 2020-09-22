Tartarughine nascono anche a Costa Rei (VIDEO)

Tartarughine nascono anche a Costa Rei: il tempo di raccontarvi, pochi giorni fa delle tartarughine nate a Chia, che subito, con grande sorpresa ma non troppa, il lieto evento si è ripetuto stavolta sulla costa sud orientale della Sardegna, lungo la spiaggia di Costa Rei.

A vedere una tartarughina annaspare nella sabbia alla ricerca del mare è stata una turista, Ida Luzzi, che subito ha avvertito le autorità, non prima di aver girato questo splendido video, senza ovviamente disturbare questi graziosi animaletti.

https://www.facebook.com/ampcapocarbonara.villasimius/videos/369906884144318

Non è certo la prima volta che le tartarughe Caretta caretta nidificano a Costa Rei, l’ultima volta era successo nel 2017. Ricordo che le tartarughe tornano per nidificare nella spiaggia dove sono nate e, in base al loro grado di esperienza, scavano il nido in una posizione più o meno riparata dalle mareggiate, quindi depongono le uova.

Sul luogo del lieto evento sono subito accorsi il Corpo Forestale e lo staff dell’Area Marina Protetta Capo Carbonara che dopo aver visionato il video e constatato la presenza delle tracce, hanno messo in sicurezza l’area interessata. Durante i prossimi giorni l’area sarà presidiata giorno e notte, anche perché potrebbero nascere nuovi piccoli!