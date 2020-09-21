Tumore al seno, visite gratuite al Mater Olbia. Ecco come prenotarsi!

Tumore al seno, visite gratuite al Mater Olbia, scopri adesso come prenotarti: il tumore è una malattia che si può affrontare con maggior successo quanto prima si riesce ad effettuarne la diagnosi, ecco perché iniziative come quella del Mater Olbia sono importanti.

L’ospedale olbiese scende infatti in campo al fianco delle “Donne in Rosa”, sostenendo le attività di Komen Italia in Sardegna e dedicando un weekend alla prevenzione dei tumori del seno, attraverso esami ed incontri individuali.

Visite, esami ed incontri gratuiti:

L’appuntamento è previsto per la giornata di domenica 27 settembre 2020, quando un team multidisciplinare coordinato dal Polo Integrato di Senologia offrirà esami radiologici e incontri individuali con gli specialisti dedicati alla salute del seno.

La partecipazione è gratuita ed è dedicato – spiegano sul sito dell’ospedale – alle donne che vogliono prendersi cura del proprio seno ed in modo particolare:

Alle donne che non controllano il seno da più di un anno o che necessitano di un approfondimento, offrendo:

Esami mammografici (se hanno già compiuto 40 anni)

(se hanno già compiuto 40 anni) Ecografie mammarie (se non hanno ancora compiuto 40 anni)

Alle donne con maggiore rischio di sviluppare la malattia, per ragioni anatomiche, famigliari o genetiche, interessate alle strategie di prevenzione, offrendo incontri individuali con un:

Chirurgo senologo – per inquadrare le possibili strategie di profilassi chirurgica

– per inquadrare le possibili strategie di profilassi chirurgica Radiologo – per impostare un programma personalizzato di sorveglianza radiologica

– per impostare un programma personalizzato di sorveglianza radiologica Ginecologo – per verificare il rischio di neoplasie ovariche e le strategie di sorveglianza

per verificare il rischio di neoplasie ovariche e le strategie di sorveglianza Oncologo medico – per delineare i percorsi di prevenzione oncologica a 360 gradi

Alle donne in ROSA che hanno affrontato o devono affrontare la malattia, offrendo incontri individuali con:

Chirurgo plastico – se già sottoposte a chirurgia demolitiva o se necessitano di un consulto

– se già sottoposte a chirurgia demolitiva o se necessitano di un consulto Oncologo medico – per l’approfondimento delle modalità dei possibili trattamenti

– per l’approfondimento delle modalità dei possibili trattamenti Ginecologo – per verificare la salute ovarica mediante ecografia pelvica TV

per verificare la salute ovarica mediante ecografia pelvica TV Psiconcologo: per esplorare le strategie di gestione del vissuto nelle fasi terapeutiche

per esplorare le strategie di gestione del vissuto nelle fasi terapeutiche Nutrizionista : per suggerimenti sulla cura alimentare con valutazione dei parametri corporei

: per suggerimenti sulla cura alimentare con valutazione dei parametri corporei Fisiatra: per la riabilitazione dell’integrazione mente-corpo

per la riabilitazione dell’integrazione mente-corpo Fisioterapista: per i trattamenti individuali personalizzati

Come prenotarsi:

Le prenotazioni sono già iniziate e termineranno mercoledì 23 settembre 20202,si deve chiamare il numero 0789.1899.333, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 15:00, fino a esaurimento disponibilità.