Barumini e Arcipelago La Maddalena sui nuovi barattoli di Nutella: c’è anche la Sardegna, con “Su Nuraxi” a Barumini e l’arcipelago de La Maddalena, tra i 30 barattoli da collezione che Nutella produrrà in collaborazione con l’Enit in una grande operazione d’amore per il Belpaese e con un caloroso abbraccio virtuale al turismo.

Si chiama infatti “Ti Amo Italia” la nuova confezione in edizione limitata e da collezione che uscirà il 12 ottobre 2020, infondendo tutta la gioia di vivere e la positività delle immagini più suggestive dell’Italia da gustare con il cucchiaino.

La serie è composta da una serie limitata di 30 vasetti che celebrano il Paese, toccando tutte le regioni. Dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesi colorati: ogni vasetto è uno scorcio d’Italia. Per la precisione:

Abruzzo: Gran Sasso;

Basilicata: Matera;

Calabria: Arco Magno di San Nicola Arcella;

Campania: Faraglioni di Capri;

Emilia Romagna: Portici di Bologna;

Friuli Venezia Giulia: Vigneto di Savorgnano – Lago di Fusine;

Lazio: Civita di Bagnoregio – Monte Circeo – Via Appia Antica;

Liguria: Cinque Terre 9;

Lombardia: Lago di Como; Marche: Colli di San Severino;

Molise: Cascate di Santa Maria del Molise;

Piemonte: Langhe – Monte Rosa – Lago Maggiore;

Puglia: Alberobello – Roca Vecchia;

Sardegna : Arcipelago della Maddalena – Su Nuraxi di Barumini;

: Arcipelago della Maddalena – Su Nuraxi di Barumini; Sicilia: Scala dei Turchi – Stromboli;

Toscana: Val d’Orcia;

Trentino Alto Adige: Parco Adamello Brenta – Lago di Braies;

Umbria: Piani di Castelluccio;

Valle d’Aosta: Gran Paradiso;

Veneto: Venezia – Burano.

Si noti come la Sardegna sia stata premiata con ben due baratoli, uno dal significato più identitario, l’altro che strizza maggiormente l’occhio alla Sardegna delle vacanze. Ad ogni modo un monumento UNESCO e un Parco Nazionale.

Sui vasetti inoltre si troverà un QR code, inquadrando il quale con lo smartphone, si potranno visitare virtualmente 30 località d’Italia, rimanendo comodamente seduti a casa, attraverso – come detto -un’esperienza immersiva di virtual reality.

Così Alessandro d’Este, Amministratore Delegato di Ferrero Commerciale Italia

Nutella firma il suo amore per l’Italia su ogni vasetto e ci ricorda che per cogliere il buono della vita non serve cercare lontano, a volte basta soltanto guardarsi attorno. In questo difficile momento per un settore strategico della nostra Economia come il turismo, Nutella si stringe, di proposito, accanto all’Enit per valorizzare presso gli italiani la loro ricchezza nazionale più grande: la bellezza dell’Italia stessa, quella vera e reale, fatta di natura ed arte, città e borghi, mari e montagne, quella che il mondo intero ci invidia. Alessandro d’Este