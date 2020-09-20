Chia, schiuse le uova, sono nate stanotte le tartarughine: vi avevamo raccontato poche settimane fa del bambino che giocando in spiaggia con paletta e secchiello si era imbattuto in nido di tartarughe caretta caretta sulla spiaggia di Sa Colonia a Chia. Un evento rarissimo, tanto che neanche gli anziani del paese ricordano un evento del genere, anche se qualche anno fa lo stesso era capitato nella vicina baia di Capo Malfatano.

Fatto sta che le uova e il nido era stati spostati in un punto più tranquillo e messi in sicurezza. Bene, nella nottata di oggi le uova delle tartarughine hanno cominciato a schiudersi e almeno 65 piccoli hanno raggiuto il mare, ma il processo di schiusa delle uova potrebbe non essere ancora finito.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3354626907963981&id=803931416366889

Sono state le fototrappole a documentare l’evento e ad avvertire gli esperti del Centro di recupero cetacei e tartarughe marine di Nora. Insomma, ancora un lieto evento lungo le spiagge della Sardegna!

Copyright: foto dalla pagina Facebook Laguna di Nora.