Villasimius, un accento di…Vino 2023. Scopri il programma di venerdì 22 settembre 2023!

Un accento di… Vino a Villasimius, ecco il programma completo del 22 settembre 2023

Un accento di… Vino a Villasimius, ecco il programma completo del 22 settembre 2023: torna quest’anno in via Umberto I a Villasimius, la rassegna enologicaVillasimius, un accento di…Vino” con specialità locali, musica e degustazioni di vino.

La settima edizione della rassegna enologica con degustazione di vini di eccellenza regionali a marchio DOP e IGP e prodotti tipici locali, si svolgerà nella serata di venerdì 22 settembre 2023, a partire dalle ore 19:00.

Programma Un accento di…Vino, Villasimius:

Venerdì, 22 settembre 2023:

  • dalle ore 17:30 alle 19:00 – Casa Tedde, in via Roma 60 – Degustazione guidata (su prenotazione)
  • dalle ore 19:00 alle 23:00 – Via Umberto I – Apertura del percorso con degustazione vini e tagliere con prodotti tipici, accompagnata dall’esibizione della scuola civica di musica del Sarrabus

Ticket 15 euro:

Il ticket comprende:

  • 1 bicchiere con porta bicchiere
  • 4 degustazioni di vini
  • 1 degustazione di prodotti tipici

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti al programma, consultate pure l’ ufficio turistico di Villasimius:

  • 070 793 0271
  • info@villasimiusturismo.it

Via Umberto I sulla cartina di Villasimius:

Via Umberto I è una delle vie principali di Villasimius, per capirci è la continuazione della via del Mare.

