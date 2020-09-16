Villasimius, un accento di…Vino 2023. Scopri il programma di venerdì 22 settembre 2023!
Un accento di… Vino a Villasimius, ecco il programma completo del 22 settembre 2023: torna quest’anno in via Umberto I a Villasimius, la rassegna enologica “Villasimius, un accento di…Vino” con specialità locali, musica e degustazioni di vino.
La settima edizione della rassegna enologica con degustazione di vini di eccellenza regionali a marchio DOP e IGP e prodotti tipici locali, si svolgerà nella serata di venerdì 22 settembre 2023, a partire dalle ore 19:00.
Programma Un accento di…Vino, Villasimius:
Venerdì, 22 settembre 2023:
- dalle ore 17:30 alle 19:00 – Casa Tedde, in via Roma 60 – Degustazione guidata (su prenotazione)
- dalle ore 19:00 alle 23:00 – Via Umberto I – Apertura del percorso con degustazione vini e tagliere con prodotti tipici, accompagnata dall’esibizione della scuola civica di musica del Sarrabus
Ticket 15 euro:
Il ticket comprende:
- 1 bicchiere con porta bicchiere
- 4 degustazioni di vini
- 1 degustazione di prodotti tipici
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti al programma, consultate pure l’ ufficio turistico di Villasimius:
- 070 793 0271
- info@villasimiusturismo.it
Via Umberto I sulla cartina di Villasimius:
Via Umberto I è una delle vie principali di Villasimius, per capirci è la continuazione della via del Mare.
