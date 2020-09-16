Rally Italia Sardegna 2020 senza pubblico: il Covid colpisce ancora, il Rally d’Italia Sardegna si svolgerà regolarmente dall’8 all’11 ottobre 2020, ci saranno i migliori team, piloti, equipaggi e macchine al mondo, ma sarà a porte chiuse.

La decisione, obbligata, presa di comune accordo tra la F.I.A., il Promoter, l’Organizzazione del Rally, e le Autorità Locali, oltre allo stretto controllo delle zone di partenza, arrivo, parco assistenza e riordini, ha anche portato alla soppressione delle aree riservate al pubblico lungo le prove speciali. Per la precisione, sul comunicato ufficiale degli organizzatori si legge:

Il calore del pubblico non potrà accompagnare i piloti in nessuna fase della corsa.

Chi avesse acquistato un Gold Pass ricevà un rimborso completo.

Agli appassionati rimarranno solamente gli appuntamenti con le dirette televisive e in streaming, che verranno trasmesse in mondovisione, ma il cui palinsesto è ancora tutto da decidere, anche se – verosimilmente – sarà molto più ampio di quello degli scorsi anni.

Così il Presidente di Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani:

È importante in questa stagione terribile che il mondo dello sport nelle sue massime espressioni dia testimonianza di correttezza e di responsabilità. Ma il nostro obiettivo, supportato dal massimo appoggio della Regione Sardegna, è stato sempre quello di far svolgere la gara per riaffermare che, nonostante tutto e nonostante la pandemia e le sue vittime, il mondo deve andare avanti guardando al futuro nel rispetto delle regole. Per questo chiediamo la collaborazione dei veri appassionati dei rally al fine che tutto si svolga nel migliore dei modi. Angelo Schicchi Damiani