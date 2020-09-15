AGGIORNAMENTO: l’evento è stato rinviato di una settimana a causa della maestralata di eccezionale intensità che dovrebbe colpire la Sardegna nella giornata di sabato prossimo, le nuove date sono il 3 e 4 ottobre 2020. Date che ci sono state appena confermate dagli organizzatori.

Sardegna Produce, ecco il mercatino autunnale di prodotti sardi al 100%. La tappa iniziale sarà il 26 e 27 settembre 2020 3 e 4 ottobre 2020 a Quartu Sant’Elena, sarà in viale Colombo, che per l’occasione verrà chiusa nell’ultimo tratto, quello lungo Saline, in direzione della (ex)Bussola. Si avrà quindi un doppio ingresso, da Quartu e dal Poetto. Uno scenario mozzafiato, con la possibilità di osservare i fenicotteri sui due lati della carreggiata, oltre ad un tramonto molto suggestivo.

Sarà questo il teatro che ospiterà il meglio della cucina tipica sarda, delle sue produzioni tipiche e tradizionali, con tanti piccoli laboratori sul mondo agro pastorale sardo dedicati ad adulti e bambini.

Laboratori:

E’ un modo per riconnettere anche chi vive in città con il mondo delle nostre campagne e con le nostre tradizioni millenarie. Imperdibili ad esempio attività come il battesimo della sella, la possibilità di mungere pecorelle e caprette e preparare le ricottine, il laboratorio del miele e quello dei dolci.

Street food, birra artigianale e prodotti tipici:

Sempre da non perdere l’immancabile cibo da strada (dal maialetto agli altri arrosti tipici sardi, dai culurgiones alle seadas e tanto altro ancora), birre artigianali, oltre ai tanti banchetti con prodotti tipici e artigianali.

L’evento infatti nasce per promuovere il meglio delle produzioni sarde, i prodotti di grande qualità, anche di piccolissimi produttori, quelli che ti spiegano passo passo tutte le fasi della produzione assieme alla propria filosofia di vita.

Programma:

Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020:

Si parte il sabato pomeriggio con il mercatino dei prodotti sardi, lo street food e importanti laboratori sulla cultura agro-pastorale sarda anche durante l’intera giornata di domenica.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Potete chiamare al numero 070.680722 (mattino, ore ufficio: 09,00-13,00)

Oppure, in caso di espositori, contattare qui gli organizzatori.

Ecco il luogo dell’evento:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: