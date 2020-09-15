Test obbligatori per arrivare in Sardegna, Governo impugna l’ordinanza!
Test obbligatori per arrivare in Sardegna, Governo impugna l’ordinanza: ci ha messo poco il Governo a impugnare l’ordinanza di Solinas, entrata in vigore nella giornata di ieri, che prevede un test Covid di ingresso per chi arriva in Sardegna, fatto nelle 48 ore prima di partire o nelle 48 ore dopo l’arrivo.
Secondo il Governo infatti l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna non rispetta l‘articolo 16 della Costituzione sulla libera circolazione delle persone.
Cosa dice l’articolo 16 della Costituzione:
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di leggeCostituzione Italiana
Atto di impugnazione dell’ordinanza di Solinas presso il Tar Sardegna:
L’Avvocatura dello Stato ha depositato l’atto di impugnazione presso il Tar della Sardegna nella tarda serata di oggi, 15 settembre 2020. Nel caso il provvedimento contenesse una richiesta di sospensiva del provvedimento, come probabile, il TAR deciderà nelle prossime ore.
dell’ordinanza della Regione Sardegna, in vigore da lunedì, che prevede test obbligatori per i passeggeri in entrata che non si siano presentati all’imbarco con una certificazione di negatività al Covid-19. Il mancato rispetto dell’articolo 16 sulla libera circolazione delle persone è la ragione fondamentale del ricorso depositato al Tar della Sardegna.