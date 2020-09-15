Spiaggia Rosa di Budelli, turisti rendono sabbia prelevata anni fa: a volte ritorna, stiamo parlando della preziosa sabbia rosa dell’isola di Budelli, nell’arcipelago parco de La Maddalena. Una spiaggia così unica ch e è vietato sia camminarci sopra che nuotare nelle sue acque.

Almeno se non vogliamo che scompaia, troppo alto infatti il rischio erosione, senza contare la cattiva l’abitudine dei bagnanti, che non resistono al richiamo di portarsi un ricordino a casa, anche a costo di rischiare multe molto salate.

Ogni tanto però una buona notizia, turisti pentiti che inviano al parco la sabbia prelevata anni addietro, spesso in forma anonima. Due le storie raccontate dall’Ente Parco su Facebook.

Ci ha contattato un turista che 30 anni fa aveva prelevato un vasetto di sabbia rosa e avrebbe voluto restituirlo. Lo abbiamo accompagnato a Budelli e la sabbia è potuta tornare al suo luogo di origine.

E non solo:

Proprio ieri è arrivato un altro pacco, spedito da un altro turista che aveva prelevato la sabbia rosa addirittura 50 anni fa! Provvederemo presto a restituire anche questi preziosi granelli di sabbia alla spiaggia rosa.

Bella anche la citazione che chiude il post:

Le piccole cose sono responsabili dei grandi cambiamenti. Paulo Coelho