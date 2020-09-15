Sardegna, continuità territoriale aerea prorogata di 3 mesi: la continuità territoriale che permette di volare a tariffe agevolate tra i 3 aeroporti sardi di Cagliari, Olbia e Alghero e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate, che scadeva il 24 ottobre 2020, è stata prorogata di poco più di 3 mesi, fino al 31 gennaio 2021.

I voli sulle rotte in continuità territoriale, che sono tutti gestiti da Alitalia, permetteranno a sardi e turisti di volare in serenità fino a dopo le festività natalizie.

I biglietti saranno in vendita nelle prossime ore, al momento infatti non risultano ancora voli disponibili nelle date indicate. Vi consigliamo di controllare il sito ufficiale di Alitalia.