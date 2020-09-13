AGGIORNAMENTO – EVENTO RINVIATO a data da destinarsi a causa delle restrizioni imposte dal DPCM del 18 ottobre 2020 agli eventi, nel tentativo di frenare l’emergenza sanitaria in corso legata al Covid-19.

Family Village by Cartoon Fest a Cagliari, ecco il programma del 7 e 8 novembre 2020: il “Cartoon Fest” della scorsa fine di febbraio era stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi a causa del Covid, peccato davvero perché il programma era favoloso.

Adesso, ai primi di novembre, torna con una nuova veste, gli organizzatori hanno infatti avuto il tempo di riorganizzare l’evento, tenendo conto anche dell’emergenza sanitaria in corso. Tante le novità, a partire dal nome, si chiamerà infatti “Family Village“, anche se verrà organizzato dal medesimo staff del “Cartoon Fest“.

Quando, dove e a che ora?

L’evento svolgerà sabato 7 e domenica 8 novembre 2020 presso i 5 mila metri quadrati del padiglione E della Fiera di Cagliari, con ingresso da viale Diaz.

Grandi spazi e ingressi contingentati, per garantire la massima osservanza delle regole anti-Covid e la massima sicurezza.

L’evento durerà tutto il giorno, i cancelli apriranno alle ore 10,00 e chiuderanno alle ore 22,00. Due i turni previsti, uno dal mattino al pomeriggio e l’altro serale, dalle ore 10,00 alle 16,00 e dalle ore 16,00 alle 22,00 rispettivamente.

Quanto costa l’ingresso?

Seconda grande novità sarà il biglietto tutto incluso, in pratica si paga un ticket d’ingresso e con quello entri e giochi quanto vuoi senza aggiungere un euro.

L’ingresso costerà 10 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini, vendita e prevendita su prenotazione (la prevendita non è ancora partita).

A parte ci sarà soltanto il food, comunque con menù dedicati a grandi e soprattutto bambini a prezzi accessibili.

Ricordo che sono disponibili 2 turni giornalieri, entrambi di 6 ore:

dalle ore 10,00 alle 16,00

dalle ore 16,00 alle 22,00

Significa che se si entra alle 14,00 si deve uscire comunque alle 16,00 ed il prezzo del biglietto rimane il medesimo.

Ci saranno concerti e spettacoli?

Terza novità è che non ci saranno concerti ne spettacoli, a causa dell’emergenza Covid infatti, gli organizzatori hanno preferito non evitare ciò che avrebbe potuto creare assembramenti.

Verrà comunque diffusa l ‘imperdibile musica dei cartoon, attraverso gli altoparlanti, per fare da sottofondo al grande divertimento dei bambini.

Approfitto per ricordare che l’evento rispetta la normativa anti-Covid, perciò igienizzazione continua dei giochi, distanze tra i giochi e giostre e via dicendo. Ricordate la mascherina!

Programma del Family Village by Cartoon Fest:

Sabato 7 e domenica 8 novembre 2020:

Dalle ore 10,00 alle ore 22,00:

Cosa si potrà fare al family village?

Giocare ininterrottamente con i giganteschi gonfiabili (scivoli, galeoni, etc)

(scivoli, galeoni, etc) Salire sulle giostre (caroselle, scivoli, playground, macchinette etc)

(caroselle, scivoli, playground, macchinette etc) Visitare la grande area dedicata agli appassionati di Harry Potter con assegnazione casata, giochi, incantesimi e via dicendo;

con assegnazione casata, giochi, incantesimi e via dicendo; Entrare nell’area cartoon dove in uno spazio di 800 mq i bambini troveranno tanti giochi, laboratori ma soprattutto le mascotte della disney: sarà fantastico incontrare Minnie, Topolino, Bing, Lolly Pot, etc.

dove in uno spazio di 800 mq i bambini troveranno tanti giochi, laboratori ma soprattutto le mascotte della disney: sarà fantastico incontrare Minnie, Topolino, Bing, Lolly Pot, etc. Giocare con gli immancabili giochi da tavolo.

Partecipare alle ben 4 cacce al tesoro che si svolgeranno durante il giorno (2 di mattina e 2 pomeriggio), una di Harry Potter e l’altra di Capitan Uncino.

Sono possibili ulteriori aggiornamenti.

La Fiera di Cagliari culla cartina cittadina (mappa):