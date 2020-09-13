Ordinanza Test Covid Sardegna, ministro Boccia apre istruttoria. E sono tanti i dubbi interpretativi!

Ordinanza Test Covid Sardegna, ministro Boccia apre istruttoria: che la nuova ordinanza del presidente della Regione Sardegna, Christian solinas, che “invita” chi entra in Sardegna a fornire un certificato di negatività al Covid, o a fare subito il test entro 48 ore dallo sbarco nella nostra isola, non sarebbe piaciuta al Governo nazionale era certo.

E così il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, ha aperto un’ istruttoria sulla legittimità dell’ ordinanza della Sardegna, questo il suo commento durante una vbisita istituzionale in Piemonte:

Non esiste in nessun Paese un passaporto sanitario, non tra un Paese e un altro, figuriamoci tra una regione e l’altra. O siamo persone serie o significa usare le istituzioni per fare propaganda, ed è inammissibile.