Grotta del fico, turista turco stacca stalattite, confiscata in aeroporto!
Grotta del fico, turista turco stacca stalattite vecchia di 30 mila anni, confiscata in aeroporto: ennesima estate cafone e vandalica in Sardegna, tra chi si ostina a fare i propri comodi, c’è che chi scorrazza coi SUV sulle spiagge, chi parcheggia sull’arenile, chi continua imperterrito a far finta di non sapere che non si possono portare via sabbia, ciottoli e conchiglie dalle nostre spiagge, ma ciò che si son trovati di fronte i controlli di sicurezza dell’aeroporto di Cagliari lascia sgomenti.
Un turista turco infatti ha ammesso di aver staccato volontariamente una stalattite lunga circa 57 centimetri dalla Grotta del Fico di Baunei (famosa per essere considerata l’ultimo rifugio della Foca Monaca in Sardegna).
Il giovane turista, non per nulla un discendente degli Unni verrebbe da dire, è stato denunciato per distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto. Si spera in una multa esemplare con molti zeri, ma anche in un potenziamento dei controlli all’interno della grotta.