Turismo in Sardegna, 10 milioni di presenze nell’estate 2020: quest’anno in Sardegna il turismo estivo ha tenuto, non è crollato come molti temevano, anzi i dati diffusi dalla Regione Sardegna parlano di un risultato lusinghiero: 1.634.568 turisti per 9.875.486 di presenze.

Più nel dettaglio, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020, nei porti sardi sono sbarcati 1.061.165 passeggeri, con una perdita del 20% rispetto all’anno precedente. Negli aeroporti gli arrivi sono stati 925.403, con una diminuzione del 15%. I totale fanno 2 milioni circa, ma non tutti sono arrivati in Sardegna con finalità turistiche, di qui l’apparente discrepanza.

I dati miglioreranno ancora perché non sono ancora stati conteggiati i turisti che hanno scelto la nostra isola a settembre, malgrado la campagna di stampa sui media nazionali contro la nostra isola.

A tal proposito il Presidente Solinas ha ricordato:

Il tracollo del comparto turistico non c’è stato nonostante un attacco mediatico senza precedenti che la Sardegna ha dovuto subire, patendo gli effetti di una campagna studiata a tavolino e finalizzata a indicare la nostra isola, priva di focolai autoctoni e con un indice di contagio vicino allo zero, come una terra infetta e pericolosa. La Regione, tramite il suo ufficio legale, sta valutando tutte le azioni per tutelare la propria immagine in campo nazionale e internazionale. Ha evidentemente premiato il messaggio di una Sardegna sicura che abbiamo avuto cura di promuovere. Christian Solinas

So attende adesso la nuova ordinanza del presidente Solinas che imporrà il test anti-Covid a chi vuole arrivare in Sardegna, da fare o subito prima di partire o subito dopo essere arrivati.

Una riedizione aggiornata di quel passaporto sanitario che Solinas avrebbe voluto da inizio estate, anche se, occorre dirlo, sarebbe stato un’impresa riuscire a effettuare 2 milioni di tamponi in 3 mesi.