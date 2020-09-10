San Teodoro, primi 550 tamponi tutti negativi: c’era molta attesa per lo screening di massa tra il personale delle attività più a rischio che era stato effettuato nei giorni scorsi a San Teodoro, una delle località turistiche più famose della Sardegna e soprattutto una delle più amate dai giovani.

Bene, sono arrivati gli esiti dei primi 550 tamponi dei 560 effettuati su barracelli, carabinieri, operatori della Croce bianca, operatori ecologici, dipendenti di bar, discoteche, ristoranti e locali notturni, dipendenti dell’Area Marina Protetta di Tavolara e Capo Coda Cavallo, dipendenti di banche, farmacie e supermercati.

Insomma ne mancano ancora 10, ma dopo i 1000 tamponi tutti negativi in Costa Smeralda, i 550 tamponi tutti negativi di San Teodoro ci dicono che in Sardegna le misure anti-Covid sono state rispettate ed hanno in larga parte funzionato.

E, soprattutto, il risultato di questi oltre 1500 tamponi ci dice che qualcuno che per settimane ci additato come il focolaio d’Italia ha perlomeno esagerato.

