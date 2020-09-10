Cala Goloritzè, frana fa crescere la spiaggia: sono davvero suggestive le foto aeree scattate da Mattia Erittu e pubblicate ieri su Facebook. L’acqua di Cala Goloritzé non ha più la solita trasparenza, anzi appare scura e marroncina, il motivo?

https://www.facebook.com/mattia.erittu/posts/10223703211278130

Una grande frana che si è staccata dal costone di lato alla famosa caletta facendo persino allungare la spiaggia.

D’altronde la stessa spiaggia di Cala Goloritzé esiste solo perché nel 1962 si staccò un’altra imponente frana. Viene da dire per fortuna è successo quando la spiaggia non era affollata di bagnanti.

Giova ricordare che tutte le spiagge sono ecosistemi vivi, che crescono e diminuiscono, si allungano e si accorciano di continuo, quasi respirassero, in base agli apporti ricevuti, alle mareggiate e a tanto altro ancora.

AGGIORNAMENTO: secondo altre fonti non ci sarebbero state nuove frane a Cala Goloritzè dopo quella dello scorso giugno, in questo caso le correnti avrebbero spostato i sedimenti finiti in acqua allora, creando l’ effetto sporco.