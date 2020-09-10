Covid, test obbligatorio per chi entra in Sardegna, ordinanza imminente!
AGGIORNAMENTO, è arrivata l’ordinanza che istituisce i test anti-covid per chi arriva in Sardegna, la misura entrerà in vigore dal 14 settembre 2020.
Test per chi entra in Sardegna, ordinanza imminente: importanti novità per chi nei prossimi giorni, e probabilmente mesi, vorrà venire in Sardegna. Non sarà forse il passaporto sanitario che il presidente Solinas avrebbe voluto istituire a inizio stagione turistica, ma gli si avvicina molto.
E’ l’insieme delle misure attualmente in corso di valutazione da parte del comitato tecnico scientifico e che potrebbe essere implementato a brevissimo termine con un’ ordinanza che dovrebbe essere imminente, tanto che secondo il quotidiano La Nuova Sardegna, le nuove disposizioni partiranno già
da sabato 12 settembre 2020! La data ufficiale di inizio dell’olbligo di test per gli arrivi in Sardegna è lunedì 14 settembre 2020.
Test anti-Covid per chi arriva in Sardegna:
Ecco cosa prevedono le nuove disposizioni secondo quanto finora trapelato:
- certificato di negatività al virus o il risultato di un test sierologico fatto entro le precedenti 48 ore;
- in alternativa un’autocertificazione comprovante l’esame con indicazione del tipo, della data e della struttura;
- altrimenti test molecolare o antigenico attraverso tampone da effettuarsi entro 48 ore dall’arrivo. Nel frattempo, fino a quando si otterrà il risultato, si dovrà osservare l’isolamento fiduciario.
Vengono risparmiate solo alcune categorie ben precise: personale di navi e aerei e chi ricopre un incarico elettivo.
Confermata la registrazione su Sardegna Sicura:
Confermata anche la registrazione obbligatoria, prima dell’imbarco, attraverso il sito della Regione o la app “Sardegna sicura“.
Ricordiamo che le misure indicate in questo articolo per quanto imminenti NON sono ancora ufficiali.
Vi terremo come sempre aggiornati!