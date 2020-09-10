AGGIORNAMENTO, è arrivata l’ordinanza che istituisce i test anti-covid per chi arriva in Sardegna, la misura entrerà in vigore dal 14 settembre 2020.

Test per chi entra in Sardegna, ordinanza imminente: importanti novità per chi nei prossimi giorni, e probabilmente mesi, vorrà venire in Sardegna. Non sarà forse il passaporto sanitario che il presidente Solinas avrebbe voluto istituire a inizio stagione turistica, ma gli si avvicina molto.

E’ l’insieme delle misure attualmente in corso di valutazione da parte del comitato tecnico scientifico e che potrebbe essere implementato a brevissimo termine con un’ ordinanza che dovrebbe essere imminente, tanto che secondo il quotidiano La Nuova Sardegna, le nuove disposizioni partiranno già da sabato 12 settembre 2020 ! La data ufficiale di inizio dell’olbligo di test per gli arrivi in Sardegna è lunedì 14 settembre 2020.

Test anti-Covid per chi arriva in Sardegna:

Ecco cosa prevedono le nuove disposizioni secondo quanto finora trapelato:

certificato di negatività al virus o il risultato di un test sierologico fatto entro le precedenti 48 ore;

o il fatto entro le precedenti 48 ore; in alternativa un’ autocertificazione comprovante l’esame con indicazione del tipo, della data e della struttura;

comprovante l’esame con indicazione del tipo, della data e della struttura; altrimenti test molecolare o antigenico attraverso tampone da effettuarsi entro 48 ore dall’arrivo. Nel frattempo, fino a quando si otterrà il risultato, si dovrà osservare l’isolamento fiduciario.

Vengono risparmiate solo alcune categorie ben precise: personale di navi e aerei e chi ricopre un incarico elettivo.

Confermata la registrazione su Sardegna Sicura:

Confermata anche la registrazione obbligatoria, prima dell’imbarco, attraverso il sito della Regione o la app “Sardegna sicura“.

Ricordiamo che le misure indicate in questo articolo per quanto imminenti NON sono ancora ufficiali.

Vi terremo come sempre aggiornati!