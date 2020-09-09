Festa di Santa Greca nel 2020 sarà solo religiosa: nella giornata di ieri, martedì 8 settembre, la sindaca di Decimomannu, la Dott.ssa Anna Paola Marongiu, ha pubblicato sul sito web istituzionale quello che più che un comunicato stampa è una lettera aperta ai propri concittadini e ai tanti devoti di Sant’Arega. L’attesissima Festa di Santa Greca sarà infatti solo religiosa, niente bancarelle, niente locande, niente balli e concerti.

LEGGI ADESSO –> Programma Festa Santa Greca 2020.

Persino la processione sarà contingentata, si potrà osservare solo da casa il passaggio del simulacro della Santa, persino le Sante Messe saranno all’aperto e quella di domenica sarà pure in diretta TV su Videolina.

Insomma non ci sarà la solita folla festosa di devoti, troppo alto il rischio che possa nascere un gigantesco focolaio di positività al Covid, quest’anno dovremo tutti fare un passo indietro. Lascio la parola alla Sindaca, i titoli sono nostri e li abbiamo messi per rendere più facile la lettura.

Carissime e carissimi, questo è il comunicato che mai avrei voluto fare…..la Pandemia ha cambiato le nostre abitudini, i nostri comportamenti e il modo di esprimere le nostre emozioni, tuttavia non può e non deve farci dimenticare le nostre tradizioni culturali e religiose…..insomma, a malincuore, devo dirVi che la Festa della nostra amata Santa Greca quest’anno, nell’anno del COVID, non potrà realizzarsi in tutto il suo splendore.

Come Amministrazione abbiamo cercato in tutti i modi di redarre con polizia locale e ufficio tecnico un piano di sicurezza anti COVID, abbiamo fino ad oggi confidato in un’andamento della curva epidemiologica tendente allo zero. Così in questi mesi estivi abbiamo lavorato attraverso incontri con il Prefetto e con le massime autorità delle forze dell’ordine, polizia locale, ufficio tecnico, per trovare soluzioni tali da poter realizzare la festa nel pieno rispetto delle prescrizioni anti COVID.