Festa di Santa Greca nel 2020 sarà solo religiosa, ecco il comunicato della Sindaca di Decimomannu!
Festa di Santa Greca nel 2020 sarà solo religiosa: nella giornata di ieri, martedì 8 settembre, la sindaca di Decimomannu, la Dott.ssa Anna Paola Marongiu, ha pubblicato sul sito web istituzionale quello che più che un comunicato stampa è una lettera aperta ai propri concittadini e ai tanti devoti di Sant’Arega. L’attesissima Festa di Santa Greca sarà infatti solo religiosa, niente bancarelle, niente locande, niente balli e concerti.
LEGGI ADESSO –> Programma Festa Santa Greca 2020.
Persino la processione sarà contingentata, si potrà osservare solo da casa il passaggio del simulacro della Santa, persino le Sante Messe saranno all’aperto e quella di domenica sarà pure in diretta TV su Videolina.
Insomma non ci sarà la solita folla festosa di devoti, troppo alto il rischio che possa nascere un gigantesco focolaio di positività al Covid, quest’anno dovremo tutti fare un passo indietro. Lascio la parola alla Sindaca, i titoli sono nostri e li abbiamo messi per rendere più facile la lettura.
La Festa di Santa Greca non potrà essere festeggiata in tutto il suo splendore:
Carissime e carissimi, questo è il comunicato che mai avrei voluto fare…..la Pandemia ha cambiato le nostre abitudini, i nostri comportamenti e il modo di esprimere le nostre emozioni, tuttavia non può e non deve farci dimenticare le nostre tradizioni culturali e religiose…..insomma, a malincuore, devo dirVi che la Festa della nostra amata Santa Greca quest’anno, nell’anno del COVID, non potrà realizzarsi in tutto il suo splendore.
Come Amministrazione abbiamo cercato in tutti i modi di redarre con polizia locale e ufficio tecnico un piano di sicurezza anti COVID, abbiamo fino ad oggi confidato in un’andamento della curva epidemiologica tendente allo zero. Così in questi mesi estivi abbiamo lavorato attraverso incontri con il Prefetto e con le massime autorità delle forze dell’ordine, polizia locale, ufficio tecnico, per trovare soluzioni tali da poter realizzare la festa nel pieno rispetto delle prescrizioni anti COVID.
Niente locande, bancarelle e festeggiamenti civili:
Così continua la Sindaca:
Purtroppo il divieto di assembramenti, il rispetto della distanza di sicurezza e in ultimo, l’incremento dei contagi, non ci permettono di vivere la nostra sagra così come ad ora l’abbiamo vissuta: con i suoi 400 operatori commerciali dislocati nelle nostre vie, gli spettacoli viaggianti, gioia di grandi e piccini, le locande, i chioschi e i carri panino per molti a SETTEMBRE appuntamento annuale.
Tutto questo, con molta tristezza e preoccupazione, significherà un duro colpo per tutti gli operatori per i quali la sagra rappresenta talvolta l’unico serio introito per tutto l’anno, ma Vi chiedo….aiutatemi a mantenere i colori e i profumi delle strade addobbate a festa perché se bancarelle, giochi e festeggiamenti civili non ci saranno….prepariamoci comunque ad aspettare Santa Greca nelle nostre case…con il nostro parroco don Andrea, porteremo la nostra amata Santa Greca lungo le strade affinché possa raggiungerVi almeno in vicinanza delle Vostre case.
Processione contingentata, Messe all’aperto, domenica in diretta TV:
Anche il programma religioso sarà in forma ridotta, così la sindaca:
La PROCESSIONE si terrà dunque in maniera contingentata così come prescritto dalle norme anti COVID , ma sì farà.Non potremo tutti andare al seguito della Santa, ma potremo aspettare il suo passaggio nelle strade , in prossimità delle nostre case, senza creare assembramenti.Anche la presenza alle MESSE, che si svolgeranno all’aperto, dovrà essere contingentata, ma per permettere a tutti di rivolgere una preghiera, un pensiero a Santa Greca, la Messa solenne di domenica sarà trasmessa in diretta a Videolina.
Non appena completato e approvato il piano di sicurezza, sarà pubblicato il programma religioso che , seppure con modalità differenti, sarà rispettato in tutti i suoi storici ed emozionanti appuntamenti.Anche in questo momento, in questa ulteriore fase COVID, continuo a dirVi….Non lasciateVi andare! Continuiamo a utilizzare la MASCHERINA e rispettare il DISTANZIAMENTO SOCIALE, DOBBIAMO vincere questa battaglia! E….non SENTITEVI SOLI … W Santa Greca e…attrus annus mellus!❤