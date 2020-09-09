Nuovo Autovelox da domani nel Parteolla e Basso Campidano: un nuovo autovelox mobile comincerà a funzionare da domani, 10 settembre 2020, sulle strade del Parteolla e del Basso Campidano. Per la precisione lungo le strade statali 387 e 128. Strade pericolose, dove ancora in troppi pensano di correre in Formula 1, specie tra i più giovani.

Autovelox a Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro e Soleminis:

Il servizio di controllo della velocità sarà attivo sia nei centri urbani sia in contesto extraurbano nei comuni di Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro e Soleminis. Esso sarà effettuato con un misuratore elettronico di tipo mobile Autovelox 106, capace di scattare foto digitali in alta risoluzione e dotato di software OCR per la lettura delle targhe. Insomma, non si scappa.

Postazioni Autovelox nel Parteolla e Basso Campidano:

Ecco le possibili posizioni dell’autovelox, dimostrazione che i Comuni non intendono semplicemente fare cassa, ma prevenire i comportamenti scorretti alla guida, favorendo nel contempo la massima prudenza da parte degli automobilisti.

Barrali : via Cagliari, via Donori e via Roma;

: via Cagliari, via Donori e via Roma; Dolianova : via E. Lussu, via Cagliari, via Dante, corso Repubblica;

: via E. Lussu, via Cagliari, via Dante, corso Repubblica; Donori : viale Europa, via Martiri di Nassiriya, via V. Emanuele , via Giardini;

: viale Europa, via Martiri di Nassiriya, via V. Emanuele , via Giardini; Serdiana : via Manno, via Cagliari, viale Repubblica, circonvallazione Nord;

: via Manno, via Cagliari, viale Repubblica, circonvallazione Nord; Soleminis : via Pertini, via Mont’Arrubiu, via Serdiana, via Roma;

: via Pertini, via Mont’Arrubiu, via Serdiana, via Roma; Settimo San Pietro: via San Salvatore (dir. Sinnai – dir. Selargius), via I Maggio, via Roma, via San Giovanni.

