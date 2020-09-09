Sardegna, più tamponi grazie ai laboratori privati: a breve la Sardegna aumenterà la sua capacità di effettuare tamponi anti-Covid, la Giunta regionale ha infatti approvato le linee di indirizzo che definiscono le procedure per l’individuazione delle strutture private idonee all’esecuzione dei test e gli adempimenti a cui gli stessi laboratori dovranno attenersi.

Insomma i laboratori privati accreditati della Sardegna potranno eseguire il tampone oro/rino faringeo per l’individuazione del virus Sars-Cov-2 ai cittadini che ne faranno richiesta dietro prescrizione medica.

Così il presidente della Regione, Christian Solinas:

Potenziamo il sistema di accertamento diagnostico sul nostro territorio a beneficio dei sardi. [..] Il controllo della Sanità pubblica sull’attività diagnostica realizzata dai laboratori privati sarà preminente. Un servizio in più che sarà dato ai cittadini nella massima sicurezza.

Mario Nieddu, assessore regionale della Sanità, spiega:

Nel rispetto di quelle che sono le direttive finora emanate dal ministero abbiamo ritenuto opportuno dare la possibilità ai laboratori privati accreditati dalla Regione di svolgere un’attività al di fuori degli ordinari controlli della sanità pubblica, consentendo ai cittadini che non hanno i sintomi della malattia di sottoporsi autonomamente e volontariamente al test. Oltre a dare uno strumento di sicurezza in più utilizzabile da chiunque lo desideri, rispondiamo all’esigenza di tutte quelle persone che per particolari motivi, di lavoro o per spostamenti all’estero, necessitano di avere libero accesso ai tamponi.

Diteci pure cosa ne pensate tra i commenti.