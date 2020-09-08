Isole che Parlano 2020, ecco il programma dal 7 al 13 settembre 2020: si svolge tra Palau, Arzachena, Luogosanto e Santa Teresa Gallura la 24ma edizione del festival internazionale “Isole che Parlano“. Il festival è partito ieri con i laboratori per bambini e ragazzi ed entrerà nel vivo domani, con il concerto di anteprima del duo “Nostos-una fanfara transadriatica (Albania-Italia)” che si svolgerà al tramonto presso la Tomba dei Giganti “Coddu Vecchju” ad Arzachena.

E proprio il concerti al tramonto in location da favola sono il marchi di fabbrica e i punti di forza del festival che si svolge dal 7 al 13 settembre 2020.

Tra gli altri luoghi del festival ricordo anche la panoramica piazza Libertà a Santa Teresa Gallura, la Fortezza di Monte Altura a Palau, la Basilica di Nostra Signora di Luogosanto e Palazzo Baldu sempre a luogosanto.

I concerti sono gratuiti, ma occorre prenotarsi, gli ingressi sono infatti contingentati per evitare assembramenti, come disposto dalle leggi anti-Covid. Per prenotarsi premete su “Ottieni i biglietti” sulla pagina Facebook del festival.

Programma Festival Isole che Parlano 2020:

Laboratori, degustazioni e mostre:

Concerti:

Per maggiori info e aggiornamenti:

Vi consiglio di consultare sia il sito ufficiale del festival, che la sua pagina Facebook.