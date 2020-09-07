Beer Food Festival al Parco di Monte Claro a Cagliari il 2, 3 e 4 luglio 2021: sarà il polmone verde di Monte Claro ad ospitare la seconda edizione di “Beer&Food“, un altro grande evento dedicato alla birra e allo street food a Cagliari. Il parco di Monte Claro, come ben sapete, è un’area molto vasta e con ampi spazi che rende più semplice il mantenimento delle distanze al tempo del Covid.

Ad attenderci troveremo numerosi birrifici artigianali e stand dedicati allo street food. Si parte dalle ore 18,00 di venerdì 2 luglio, mentre sabato 3 e domenica 4 si inizia sin dalle ore 10,00 del mattino, sempre fino a tarda sera. Musica con Dress in Black, Renata Succu, Nuance e Dj set a cura di Matt e Dj Oneto.

Programma Beer Food Festival Cagliari:

Venerdì, 2 luglio 2021:

dalle ore 17,00 alle 02,00 – Apertura stand e cucine

Sabato, 3 luglio 2021:

dalle ore 10,00 alle 02,00 – Apertura stand e cucine

Domenica, 4 luglio 2021:

dalle ore 10,00 alle 23,00 – Apertura stand e cucine

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consiglio di consultare la pagina Facebook dell’evento.

Parco di Monteclaro sulla cartina di Cagliari: