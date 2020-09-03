Vacanze in camper, la Sardegna è la meta dell’estate 2020: le attese sono state confermate, l’estate 2020 è stata quella delle vacanze in camper, perché considerate più libere e sicure. A dirlo è il sito di camper sharing Yescapa, che sulla propria piattaforma europea ha visto crescere

le richieste di prenotazione del 150% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Quasi raddoppiato il numero di persone che ha deciso per la prima volta di avvicinarsi al mondo del camperismo, scegliendo il servizio di sharing come primo step per avvicinarsi gradualmente alla decisione di acquisto di un mezzo proprio.

Lo sharing tra privati d’altronde ha il vantaggio di riuscire a contenere i costi, con una spesa media giornaliera di circa 115 euro per 10 giorni di vacanza tra maggio e agosto 2020, contro i i 200/250 euro dei canali di noleggio tradizionale.

Camperisti scelgono la Sardegna:

Il 90% dei camperisti italiani ha scelto di rimanere nel Belpaese, mentre i camperisti stranieri in Italia sono molto diminuiti. Tra le regioni preferite vince la Sardegna con il 20% degli utenti, seguita dalla Lombardia (14%) e dalle Dolomiti (10%). A tal proposito ricordo la cartina delle aree di sosta per camper sul mare in Sardegna.

Il dato più sorprendente è legato alla durata del viaggio, rimasta pari a quella dello scorso anno, con una media di circa due settimane di vacanza. Ci si aspettava più viaggi per pochi giorni, invece chi ama viaggiare in camper non ha modificato le sue abitudini, neanche ai tempi del Covid.