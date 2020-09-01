Sardegna, Solinas adesso chiede i danni: che la campagna mediatica contro la sardegna fosse sopra le righe abbiamo provato a farvelo capire anche noi, mostrandovi i numeri reali, ma senza fare polemica, anche perché su queste pagine di norma non trattiamo di politica. Così solinas oggi:

E’ in gioco la reputazione turistica di un’Isola costruita in tanti anni di laboriosa ospitalità e ora messa in discussione a livello internazionale. Abbiamo dato mandato all’area legale, insieme ai nostri tecnici, di valutare sentendo anche gli operatori quale sia l’impatto di questa campagna rispetto al tessuto economico produttivo delle nostre aziende e del sistema ricettivo Christian Solinas

Il governatore della Sardegna Christian Solinas però ha deciso di intervenire dando mandato ai legali della Regione di valutare i danni della campagna mediatica subito dopo Ferragosto. Quando si è sì registrata un’impennata di casi di positività, ma non tale da giustificare la nomea di appestati d’Italia, se non in malafede. Infatti:

Il problema è di immagine ma non solo, come spiega la vicepresidente della Giunta Alessandra Zedda:

L’allarmismo infondato che alcuni hanno procurato sul fronte Covid ha compromesso il settembre turistico. Alessandra Zedda

Se sia solo una mossa mediatica lo sapremo fra poco.