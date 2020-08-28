Big Blue Festival 2020 a Portoscuso, ecco il programma del 28, 29 e 30 agosto 2020!
Big Blue Festival 2020 a Portoscuso, ecco il programma del 28, 29 e 30 agosto 2020: inizia oggi a Portoscuso la quinta edizione di “Big Blue Festival“, ben tre giorni dedicati al mare, tra divulgazione, sostenibilità, approfondimenti, dibattiti, mostre fotografiche, proiezione di film e documentari, con lo scopo di creare una nuova coscienza ecologica.
Si tratta infatti del più importante ecofestival del Sud Sardegna.
Programma Big Blue Festival 2020:
La sede dl festival è l’antica tonnara di “Su Pranu”, con le sue arcate sul mare e la sua storia vecchia di oltre 400 anni, attorno alla quale si è sviluppato il paese.
Venerdì, 28 agosto 2020:
- ore 17,00 – BigBlueLab: Torna la tribù dei piccoli riciclatori! Recycling Fun – CLIL workshop (Apprendimento integrato di contenuto e lingua). Llaboratorio per bambini sul riciclo creativo, a cura di Anna Tarlà
- ore 19,30 – Saluti istituzionali
- ore 20,00 – Presentazione volume fotografico: “Un viaggio in Sardegna. La magia di un’isola“, a cura di Stefano Vascotto
- ore 21,30 – Da La Marmora al Drone. Viaggio nella geologia della Sardegna, a cura di Luigi Sanciu e Stefano Vascotto
- ore 22,30 – Portescusi, ariseru e oi (Portoscuso ieri e oggi) a cura del gruppo teatrale Su Pranu. La serata sarà occasione per la chiusura dell’anno accademico 2019-2020 dell’Università della Terza Età diPortoscuso – Sezione staccata della LUTEC di Carbonia.
Sabato, 29 agosto 2020:
- ore 17,00 – BigBlueLab, a cura di Posidonia Green Festival EcoDesign e Tecnologia nella cornice del progetto Made in Carloforte
- ore 21,30 – Talk “Marine litter” con Vanessa Sarah Salvo, direttrice scientifica del Posidonia Green Project ed Edoardo Brodasca, executive director del Posidonia Green Project
- ore 22,30 – Orquestra Riusonica Solo, concerto di Rocco Papia con chitarra, loop station e strumenti riciclati, in collaborazione con Posidonia Green Festival
- ore 23,00 – Proiezione del Film: “Mal di plastica“, a cura di Posidonia Green Festival. In collaborazione con il Clorofilla Film Festival di Legambiente
Domenica, 30 agosto 2020:
- ore 17,00 – BigBlueLab – Torna la tribù dei Piccoli Riciclatori. La cucina dei colori: laboratorio famigliare di Arte Organica per imparare a produrre in casa pastelli, acquerelli, tempere ed altri materiali per l’espressione creativa partendo da piante, verdure, spezie e materiali della cucina di tutti i giorni. A cura di Massimo Lumini;
- ore 21,30 – Blue&CO, immagini e riflessioni sostenibili, attraverso la natura dei colori, i colori della natura e il ritorno ad un nuovo uso dei colori naturali, a cura di Massimo Lumini;
- ore 22,30 – Proiezione del Film: “Downsizing – Vivere alla grande” di Alexander Payne.
Case vacanza, B&B e Hotel a Portoscuso:
Sono tante le strutture ricettive a Portoscuso, anche sul mare e soprattutto ad ottimo prezzo. Ecco le offerte last minute:
Portoscuso sulla mappa della Sardegna:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Vi consigliamo di seguire la pagina Facebook e il sito ufficiale del Festival.