Big Blue Festival 2020 a Portoscuso, ecco il programma del 28, 29 e 30 agosto 2020: inizia oggi a Portoscuso la quinta edizione di “Big Blue Festival“, ben tre giorni dedicati al mare, tra divulgazione, sostenibilità, approfondimenti, dibattiti, mostre fotografiche, proiezione di film e documentari, con lo scopo di creare una nuova coscienza ecologica.

Si tratta infatti del più importante ecofestival del Sud Sardegna.

Programma Big Blue Festival 2020:

La sede dl festival è l’antica tonnara di “Su Pranu”, con le sue arcate sul mare e la sua storia vecchia di oltre 400 anni, attorno alla quale si è sviluppato il paese.

Venerdì, 28 agosto 2020:

ore 17,00 – BigBlueLab : Torna la tribù dei piccoli riciclatori! Recycling Fun – CLIL workshop (Apprendimento integrato di contenuto e lingua). Llaboratorio per bambini sul riciclo creativo, a cura di Anna Tarlà

ore 20,00 – Presentazione volume fotografico : “Un viaggio in Sardegna. La magia di un’isola“, a cura di Stefano Vascotto

Sabato, 29 agosto 2020:

ore 17,00 – BigBlueLab , a cura di Posidonia Green Festival EcoDesign e Tecnologia nella cornice del progetto Made in Carloforte

Domenica, 30 agosto 2020:

ore 17,00 – BigBlueLab – Torna la tribù dei Piccoli Riciclatori. La cucina dei colori : laboratorio famigliare di Arte Organica per imparare a produrre in casa pastelli, acquerelli, tempere ed altri materiali per l’espressione creativa partendo da piante, verdure, spezie e materiali della cucina di tutti i giorni. A cura di Massimo Lumini;

Portoscuso sulla mappa della Sardegna:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

