Camping Isuledda ad Arzachena, tutti i negativi i tamponi sul personale: l’indice di incremento di persone positive al Covid proporzionale al numero dei residenti più alto d’Italia nell’intervallo 19-25 agosto 2020 si trova in Sardegna, con 21 casi di Covid ogni 100mila abitanti. A dirlo sono gli ultimi dati della fondazione GIMBE, che però subito chiarisce che i dati sono influenzati dall’alta concentrazione di turisti presenti nella nostra Isola in questo periodo e, aggiungiamo noi, ai tanti casi di positività nei migranti che stanno sbarcando nel sud ovest della Sardegna e provenienti dall’Algeria.

Soprattutto in Gallura, dopo i casi eclatanti del Billionaire, si stanno aspettando i risultati delle decine di test eseguiti sui dipendenti di strutture ricettive e dei locali più importanti della Costa Smeralda.

Anche perché dopo uno zero che è durato per tutta l’estate, anche la nostra isola ha di nuovo 2 ricoverati in terapia intensiva, uno dei quali è proprio uno dei barman del locale di Flavio Briatore (anche lui peraltro positivo).

Nessun positivo tra i membri dello staff del Camping Isuledda:

In questo quadro, che non deve creare particolare apprensione o spavento, ma sicuramente deve indurre a una maggiore attenzione nei comportamenti personali, ecco spuntare una buona notizia: nessun caso di positività tra il personale del Camping Isuledda di Cannigione, ad Arzachena, sottoposto a test Covid dopo che alcuni ospiti erano risultati negativi.

Non sarà quindi necessario provvedere ad effettuare i tamponi sui circa 1600 ospiti del campeggio.

61 i positivi ad Arzachena:

Ricordo che solo ieri un noto quotidiano isolano aveva fatto confusione, scambiando il totale di 61 positivi sul territorio di Arzachena come nuovi casi proprio del campeggio.

La Sardegna è più sicura di quel che si potrebbe credere leggendo i quotidiani, soprattutto quelli nazionali.

Dove fare il tampone:

E mentre si tratta per l’effettuazione dei tamponi in partenza da e per la Sardegna, chi teme di essere a rischio può effettuare il tampone presso l’ospedale Mater Olbia.

Regole Anti-Covid:

Insomma, si può andare in vacanza, anche in Sardegna, anche in Costa Smeralda, ma osservando senza se e senza ma le regole che ormai tutti conosciamo.

Utilizzo della mascherina

Distanza di sicurezza di almeno un metro

Distanza di almeno 3 metri tra un mbrellone e l’altro

Pulizia continua delle mani con gel disinfettante

Nessun assembramento

