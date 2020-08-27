Life After Oil 2020, ecco il programma dal 3 al 13 settembre tra Ottana e Santa Teresa Gallura!

Festival “Life After Oil”, ecco il programma della settima edizione, dal 3 al 13 settembre 2020: torna anche quest’anno il festival cinematografico che ci piace di più. Si chiama “Live After Oil” ed è l’unico festival cinematografico in Sardegna che si occupa in maniera specifica dei temi relativi all’ambiente e ai diritti umani a livello internazionale.

Condivisibile l’approccio che non si limita alla denuncia, ma vuole andare oltre, andando a individuare le altre alternative possibili e soprattutto sostenibili. Insomma le denunce contro ogni tipo di sfruttamento e le storie di speranza per un mondo più equo.

L’ideatore e direttore del festival è il regista Massimiliano Mazzotta, che divenne famoso alcuni anni fa in Sardegna con il suo documentario”Oil” che racconta dell’inquinamento a Sarroch e che la SARAS cercò di bloccare.

Life After Oil 2020 a Ottana e Santa Teresa Gallura:

La settima edizione del festival “Life After Oil” si svolgerà in due distinte location:

Ottana (dal 3 al 5 settembre 2020, tra la palestra comunale e piazza San Nicola)

(dal 3 al 5 settembre 2020, tra la palestra comunale e piazza San Nicola) Santa Teresa Gallura (dall’8 al 13 settembre 2020, al cinema Arena Odeon in via Capo Testa 6 e al Cine-Teatro Nelson Mandela di via Sandro Pertini)

I numeri del festival:

Sono 1212 le opere iscritte, quasi il doppio dell’anno scorso, e provenienti da ben 95 Paesi diversi. E ciò a dimostrazione della crescita esponenziale del festival, che diventa di anno in anno sempre più internazionale.

La commissione di selezione – composta da Chicca Profumo, Cinzia Ghiani, Emiliano Froldi, Fabio Canessa, Francesco Mazzotta, Massimiliano Mazzotta, Mauro Negri, Naveed Akhtar, Pavlo Hnatenko, Raffaela Lunetta, Riccardo Albuzzi e Seth Morley – ha lavorato duramente per ammettere al concorso 97 film tra lungometraggi e corti di diverso genere (documentari, fiction, lavori d’animazione). Di questi ben 33 sono opere prime.

I temi dei film arrivati quest’anno sembrano sottolineare in maniera ricorrente le necessità e i cambi di rotta che saremmo costretti a sostenere. Tra gli argomenti maggiormente trattati quelli del disboscamento e della siccità, dei diritti negati dei bambini e delle donne. Otto le sezioni del festival:

lungometraggi ambiente, cortometraggi ambiente, mediometraggi ambiente e diritti umani, lungometraggi diritti umani, cortometraggi diritti umani, world panorama, animazioni, sperimentali.

L’oro di Furtei:

Da non perdere, fuori concorso, un altro lavoro che verrà presentato in

anteprima assoluta il 5 settembre 2020 a Ottana: “L’ORO IN BOCCA” di Tomaso Mannoni che tra immagini di repertorio e girate per l’occasione racconta la storia di Furtei e del suo territorio pesantemente inquinati dall’attività di estrazione dell’oro di una società australiana.

Programma completo proiezioni:

Insomma tante le proiezioni e tanti gli eventi collaterali, il programma completo è troppo lungo per essere ospitato su questo sito, lo trovate però a questo link.

Programma proiezioni festival Live After Oil 2020 (il file è bello lungo e dettagliato, se avete fretta andate direttamente a pagina 16 per date e orari delle proiezioni sia ad Ottana che a Santa Teresa Gallura).

Partners istituzionali:

Sostegno fondamentale della manifestazione è stato dato dalle due amministrazioni comunali di Ottana e Santa Teresa Gallura e della Fondazione Sardegna Film Commission. quest’ultima fornisce al Festival il suo prezioso supporto creativo, logistico e organizzativo. La manifestazione è patrocinata inoltre dal Comune di Oristano (OR), Comune di Pattada (SS), Conservatorio di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina, Cagliari (CA), MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e MIBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.