Bonus Matrimoni in Sardegna, 4 mila euro per chi si sposa entro il 21 dicembre, ecco come fare richiesta: è già stata pubblicata sul BURAS ed è quindi ufficiale la delibera che definisce criteri e modalità di attuazione del “Bonus Matrimoni”. Ben 4 mila euro destinati alle coppie residenti in Sardegna al 23 luglio 2020 e che si sposeranno nella nostra Isola entro il 31 dicembre 2020.

Quali sono le spese finaziabili?

La delibera fissa anche quali sono le spese finanziabili:

catering;

acquisto fiori;

acquisto abbigliamento;

wedding planner;

affitto sala;

diritti di agenzia di viaggi;

affitto vettura per il giorno delle nozze.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi e sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda e di un criterio di priorità stabilito in base all’ISEE.

Quest’ultimo è stato diviso in 3 fasce (ISEE tra € 0 e 30.000; ISEE tra € 30.00 e 40.000 e ISEE maggiori di € 40.000), il contributo arriverà inizialmente a chi è in prima fascia. in ordine cronologico. Se avanzano soldi si continua con la seconda fascia e così via.

Presentazione della domanda:

La domanda di contributo deve essere presentata da uno dei due futuri coniugi all’Ente gestore dell’ “Ambito PLUS” corrispondente all’ex Provincia in cui si trova il Comune in cui avrà luogo il matrimonio.

La domanda, da presentarsi preferibilmente per via telematica deve contenere:

Nome, cognome e residenza di entrambi i coniugi;

Autocertificazione della data di matrimonio;

Ammontare del finanziamento richiesto;

ISEE;

IBAN a cui accreditare le somme

