Dal Sulcis a Villasimius: Ecco le foto di Federica Pellegrini in Sardegna!

Dal Sulcis a Villasimius, Federica Pellegrini in vacanza in Sardegna: di acqua se ne intende, ma stavolta ha sostituito al cloro il cloruro di sodio. Stiamo parlando della sempre in forma Federica Pellegrini che sta passando alcuni giorni di vacanza nel sud della Sardegna: dal Sulcis-Iglesiente a Villasimius.

Il richiamo del mare è un canto di sirena Nico Orengo (scrittore, giornalista e poeta italiano)

Ecco alcune foto della pluri-campionessa olimpica, orgoglio del nuoto italiano in formato sirena, dal Pan di Zucchero ai fondali dell’isola dei Cavoli:

https://www.instagram.com/p/CEPVeiYCJqc/

https://www.instagram.com/p/CEOZh3uCwVr/

https://www.instagram.com/p/CELuIbKC5r5/

https://www.instagram.com/p/CEGyiJlCqPy/