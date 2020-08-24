Sant’Antioco, è tornato l’autovelox: come da titolo tornano gli autovelox a Sant’Antioco, l’isola del sud ovest della Sardegna. Per la precisione l’autovelox è quello mobile – Sodi Scientifica, modello 106/E – in uso alla polizia locale della città di Sant’Antioco.

Vediamo dove verrà posizionato nei prossimi giorni, in attesa che da settembre torni operativo con regolarità.

Postazione Autovelox Sant’Antioco agosto 2020:

Lunedì, 24 agosto 2020 – Via Rinascita – Lung. Silvio Olla

Martedì, 25 agosto 2020 – Lung. Silvio Olla – Via Rinascita

Mercoledì, 26 agosto 2020 – Via Rinascita – Lung. Silvio Olla

Giovedì, 27 agosto 2020 – Lung. Silvio Olla – Via Rinascita

Venerdì, 28 agosto 2020 – Lung. Silvio Olla – Lung. Silvio Olla

Sabato, 29 agosto 2020 – Lung. Silvio Olla – Via Rinascita

Lunedì, 31 agosto 2020 – Via Rinascita – Via Rinascita

In queste vie, essendo urbane, il limite di velocità è di 50 chilometri l’ora. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità saranno presegnalate secondo la normativa vigente.

Il calendario potrà essere oggetto di variazioni per sopravvenute ed imprevedibili esigenze di servizio.

Copyright: nella foto copertina vedete un’immagine simbolo del lungomare di Sant’Antioco, non lontano dal punto in cui verrà posizionato l’autovelox mobile. La foto è nostra.