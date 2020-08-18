Arzachena, troppi positivi negli ultimi giorni, Sindaco spegne la musica a mezzanotte!
Arzachena, troppi positivi negli ultimi giorni e il Sindaco spegne la musica a mezzanotte: ad Arzachena nell’ultima settimana si sono contati 11 positivi al coronavirus, 5 a bordo di uno yacht sono già ripartiti per altri lidi, gli altri sono ancora nella nota località balneare della Gallura assieme ai loro contatti, tutti in isolamento e debitamente assistiti (per esempio con la consegna di cibo a domicilio).
Il sindaco Roberto Ragnedda però è corso ai ripari con un’ordinanza più restrittiva di quella regionale, che fa riferimento soprattutto a quei locali pubblici nei quali si effettuano piccoli intrattenimenti musicali, usufruendo a tal fine di spazi anche all’aperto, sino a tarda notte, diffondendo musica dal vivo o riprodotta anche all’esterno.
Bene per tutti loro scatta l’obbligo di spegnere la musica a mezzanotte all’esterno e all’una del mattino all’interno dei locali. Ricordo che del territorio di Arzachena fanno parte anche Porto Cervo, Poltu Quatu e Baja Sardinia, con tanti locali.
Evidente l’intenzione di mandarci tutti a letto e mettere un freno alla movida.
Cosa dice l’ordinanza anti-Covid di Arzachena:
L’ordinanza sindacale n°29 del 17/08/2020 per la precisione prevede:
- La sospensione delle attività, all’aperto o al chiuso, del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico, come previsto dall’ordinanza del ministro della salute emanata in data 16.08.2020.
- È fatto obbligo dalle ore 18.00 dalle ore 06.00 sull’intero territorio Comunale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale come da ordinanza Ministeriale e Regionale sopra citata.
- È altresì vietata oltre le ore 24.00 qualsiasi forma di diffusione della musica dal vivo e/o riprodotta all’esterno di tutte le attività di pubblici esercizi, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra – alberghiere ivi comprese tutte le attività commerciali.
- È altresì vietata oltre le ore 01.00 a.m. qualsiasi forma di diffusione della musica dal vivo e/o riprodotta all’interno di tutte le attività di pubblici esercizi, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra – alberghiere ivi comprese tutte le attività commerciali.
Multe salate, fino a 3 mila euro!