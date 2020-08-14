Carloforte, tutti negativi gli ultimi 315 tamponi: sospiro di sollievo a Carloforte, dove sono stati negativi tutti i 315 tamponi, effettuati la mattina precedente e che riguardavano anche i contatti delle persone risultate positive nei giorni scorsi. Ad essi si erano poi aggiunti i gestori delle attività più a rischio, come bar, ristoranti, b&b, e locali pubblici.

Così il sindaco di Carloforte, Tore Puggioni:

Occorre non abbassare la guardia ma chi parlava di rischio di serrate o di zona rossa nell’isola di San Pietro è stato smentito scientificamente. Ricordo che sono stati effettuati oltre 800 tamponi in meno di una settimana. Ringrazio ancora una volta l’Ats e tutta la popolazione che si è unita per scongiurare questa emergenza.

Nei giorni scorsi erano stati trovati ben 21 positivi sull’isola di San Pietro, in larga parte giovani che avevano partecipato ad una festa in discoteca. Si attendono adesso i dati della vicina Sant’Antioco.

Insomma, godiamoci questa buona notizia, forse è presto per dire se il focolaio di Carloforte si sia spento del tutto, ma sicuramente la situazione sembra essere sotto controllo.